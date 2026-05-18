Trotz Bodenständigkeit: Prinz William & Kate leben im Luxus

Prinz William (43) und seiner Familie fliegen die Herzen der Royal-Fans problemlos zu. Der Thronfolger und seine Frau Kate (44) sind in der Öffentlichkeit als offenes, bodenständiges und sympathisches Paar bekannt. Dabei lässt man schnell außer Acht, dass die beiden ein durchaus luxuriöses Leben führen. Wie der Royal-Experte Norman Baker Sunday Times erklärt, leben William und sein Vater König Charles (77) zu großen Teilen von den Einkünften des Herzogtums Cornwall. Dieses hat einen Wert von etwa 1,15 Milliarden Euro und wirft jährlich etwa 25,4 Millionen Euro an Gewinn ab. Der Landbesitz ist die größte Einnahmequelle der Königsfamilie. William soll eine jährliche Einkommenssteuer von etwa 8 Millionen Euro zahlen, allerdings veröffentlichte er, anders als sein Vater, nie seinen Steuerbescheid.

Damit dürfte genug Geld in die Haushaltskasse fließen, damit William und Kate sich ein angenehmes Leben leisten können. Für private Urlaube zahlt die Krone selbst, während Dienstreisen finanziert werden. Dank seiner Einkünfte erlaubt sich das Paar hin und wieder schicke Reisen mit den drei Kindern. Wenn William und Kate mal privat Urlaub machen, geht es in Luxusorte, wie beispielsweise ein Jachttrip auf die griechische Insel Kefalonia oder eine Reise auf die teure Insel Mustique im Karibischen Meer. Allerdings haben die Royals auch jede Menge Abzüge, wie Personalkosten oder die Instandhaltung von privaten Immobilien. Zudem zahlen William und Kate Schulgelder für ihre drei Kinder.

Aus alledem machen die beiden aber keine große Sache, weshalb sie beim Volk beliebt und für ihre Bodenhaftung bekannt sind. Auch ihre Kinder George (12), Charlotte (11) und Louis (8) erziehen William und Kate zur Zurückhaltung. Die drei sollen nichts als selbstverständlich nehmen und befolgen zu Hause strenge Regeln für ihre Erziehung. Wie das Magazin Wales Online vor einigen Wochen berichtete, geht es dabei vor allem um die Kontrolle von Emotionen. Für die Mini-Royals gilt: Im Streit wird nicht geschrien. Bei Auseinandersetzungen sollen sie lernen, ihre Emotionen nicht lautstark herauszulassen, sondern in Ruhe ein Gespräch zu führen. Gefühle unterdrücken sollen sie nicht, aber es geht darum, dass sie Konflikte gesittet lösen – die optimale Vorbereitung auf spätere öffentliche Termine und Auftritte.

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Staatsbankett auf Schloss Windsor

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London, September 2025

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026