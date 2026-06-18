Überglücklich: Katie Price schließt ihren Lee in die Arme

Nach einem Monat hinter Gittern ist Lee Andrews endlich wieder frei – und seine Ehefrau Katie Price (48) war sofort zur Stelle. Die Realitystar flog am Wochenende extra nach Dubai, um ihren Mann in Empfang zu nehmen, nachdem er aus dem berüchtigten Al-Awir-Gefängnis entlassen worden war. Am Flughafen ließ sie sich nicht lange bitten: Strahlend sprang sie ihm in die Arme, die beiden lagen sich fest umschlungen und tauschten Küsse aus. Trotz aller Turbulenzen der vergangenen Wochen zeigte Katie sichtlich gute Laune und machte aus ihrer Freude keinen Hehl, berichtet Daily Mail. Anschließend ließen die beiden den Abend gemeinsam beim Open-Air-Kino im Vox Dubai ausklingen und schauten sich dort ein WM-Fußballspiel an.

Auf Instagram teilte Katie die Neuigkeit mit ihren Followern. Sie postete ein Video ihres Mannes und schrieb dazu: "Mein Ehemann ist zurück. Ich liebe dich." Lee selbst meldete sich ebenfalls per Videobotschaft zu Wort und bestritt dabei vehement, wegen Betrugs inhaftiert worden zu sein. Stattdessen behauptete er, in der Nähe der Grenze zu Katar unter Waffengewalt festgenommen und des Spionageverdachts wegen in einem geheimen Gebäude festgehalten worden zu sein. Für seine Freilassung machte er Katies Einsatz bei britischen Behörden verantwortlich. "Ohne ihre Hilfe, bei der sie alle britischen Behörden eingeschaltet hat, glaube ich nicht, dass ich aus dieser Situation herausgekommen wäre", so Lee in dem Video.

Für Katie war der vergangene Monat alles andere als einfach. Als sie erfuhr, dass ihr Mann in Dubai hinter Gittern saß, flog sie zunächst alleine dorthin und war zunächst bereit, umgerechnet rund 7.500 Euro für seine Freilassung zu bezahlen – bis sie am Gericht erfuhr, dass stattdessen 161.000 Euro fällig würden, weil Lee in einen weiteren offenen Fall verwickelt sei. Diesen Betrag lehnte sie ab. Während ihrer Zeit in Dubai traf sie sich zudem mit Lees Ex-Freundin Dina Taji, die sie persönlich vor ihm warnte. Katies Reaktion damals gegenüber der Daily Mail: "Mir wurden die Augen geöffnet. Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken." Trotzdem steht die Mutter von fünf Kindern weiter zu ihrem Mann.

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Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews

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Instagram / katieprice Katie Price, britischer Realitystar

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026