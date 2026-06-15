21. Geburtstag von Junior: Katie Price fliegt zu Lee Andrews

Ausgerechnet am 21. Geburtstag ihres Sohnes Junior Savva Andre (21) hat Katie Price (48) das Flugzeug nach Dubai bestiegen, um dort ihren Ehemann Lee Andrews zu sehen. Der Geschäftsmann saß über einen Monat lang in einem Gefängnis in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Laut Berichten wie unter anderem von Mirror sollte Katie eine sechsstellige Summe für seine Freilassung zahlen – was sie jedoch nicht tat. Nun ist Lee frei, hat Katie per FaceTime kontaktiert und liked seit seiner Entlassung wieder fleißig ihre Fotos in den sozialen Medien. Wenige Tage nach seiner Freilassung reiste die Reality-Ikone erneut in die Emirate, um ihn zu sehen.

Katie postete zwar auf Social Media, um Juniors Geburtstag zu würdigen – zum großen Feiern mit ihrem Sohn war sie jedoch bereits auf dem Weg nach Dubai. Seinen 21. Ehrentag verbrachte Junior dafür mit seinem Vater Peter Andre (53), seiner Schwester Princess (18) sowie seiner Freundin Jasmine. Der Sänger teilte ein Foto der Gruppe und bezeichnete den Tag als "unvergesslich". Junior selbst schrieb dazu: "Hatte so viel Spaß. Erinnerungen schaffen – dafür sind Geburtstage da."

Junior ist das gemeinsame Kind von Katie und Peter, die von 2005 bis 2009 miteinander verheiratet waren. In der Vergangenheit sprach der 21-Jährige gegenüber Mirror offen darüber, wie wichtig ihm eine eigenständige Lebensweise ist. "Mein Dad wurde sehr streng erzogen, also sagt er immer: 'Du musst arbeiten, Sohn.' Auch wenn er für mich da ist und meine Mum für mich da ist – ich will keine Almosen. Ich muss das Leben auf die richtige Art lernen", erklärte er. Trotzdem betonte er, wie viel ihm die Unterstützung seiner Familie bedeute: "Sie sind sehr liebevoll, und weißt du, sie lieben uns zusammen."

Anzeige Anzeige

Imago Katie Price und Junior Andre

Anzeige Anzeige

Getty Images Junior Andre, Sohn von Peter Andre

Anzeige Anzeige

Getty Images Junior Andre, Peter Andre und Princess Andre bei der Premiere von Mission: Impossible – The Final Reckoning in Leicester Square