Erster Trailer gibt Einblick in letzte "Outer Banks"-Staffel

Netflix hat den ersten Trailer zur fünften und letzten Staffel von Outer Banks veröffentlicht. Fans der Abenteuerserie bekommen darin einen ersten Eindruck davon, wie es mit den Pogues nach dem Ende von Staffel vier weitergeht – und es sieht düster aus. Die Gruppe trauert um ihren Freund JJ, gespielt von Rudy Pankow, der von seinem eigenen Vater Chandler Groff getötet wurde. Weit weg von der Heimat und tief im Schmerz vereinen sich John B (Chase Stokes, 33), Sarah (Madelyn Cline, 28), Kiara (Madison Bailey, 27), Pope (Jonathan Daviss) und Cleo (Carlacia Grant), um Rache zu nehmen. "Lasst uns diesen Kerl kriegen", ruft John B im Trailer. Die finale Season startet am 20. August bei Netflix.

Wie Showrunner Shannon Burke gegenüber dem Magazin Entertainment Weekly erklärte, wird JJs Tod die emotionale Achse der gesamten letzten Staffel bilden. "Das ist die wichtigste Geschichte für den Rest von Staffel fünf – sie wird das emotionale Rückgrat sein", so Shannon. "Das ist nicht etwas, das man an einem Tag oder in einer Episode überwindet." Neben der Trauer haben die Pogues auch äußere Feinde: Chandler Groff ist noch auf freiem Fuß, die Corsairs-Anführerin Dalia rückt näher, und auch die Kooks machen den Freunden weiterhin das Leben schwer. Zudem gehen die Pogues in der Finalstaffel ein riskantes Bündnis mit Rafe, gespielt von Drew Starkey (32), ein. Alle zehn abschließenden Folgen erscheinen laut Deadline auf einen Schlag auf der Plattform.

"Outer Banks" läuft seit 2020 bei Netflix und gehört zu den langlebigeren Serien des Streamingdienstes. Mit der fünften Staffel kommt die Serie auf insgesamt 50 Episoden. Die Serie dreht sich seit Beginn um eine Gruppe junger Freunde, die auf der Outer Banks-Inselkette in North Carolina nach Schätzen suchen und dabei in gefährliche Abenteuer geraten. JJ war von Anfang an dabei und galt als das Herz der Truppe – sein Tod am Ende der vierten Staffel markiert damit einen tiefen Einschnitt für die Geschichte der Pogues.

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Getty Images "Outer Banks"-Stars, November 2024

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JACKSON LEE DAVIS/NETFLIX Madelyn Cline und Chase Stokes in "Outer Banks"

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JACKSON LEE DAVIS/NETFLIX Carlacia Grant, Rudy Pankow und Jonathan Daviss in "Outer Banks"