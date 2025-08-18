Serien-Aus für "Outer Banks": Madelyn Cline weint jeden Tag

Hat man mehrere Jahre am Set derselben Serie mit demselben Cast verbracht, fällt der Abschied besonders schwer. So geht es aktuell vor allem der Besetzung von Outer Banks, denn die Serie findet mit der fünften Staffel ein Ende. Wie hart der anstehende Abschluss für Darstellerin Madelyn Cline (27) ist, machte sie in einem Interview mit ScreenRant deutlich. "Ich weine jeden Tag. Es ist wirklich emotional. Ich versuche nicht, darüber nachzudenken, weil ich so dankbar bin", meint die Schauspielerin. Ihre Tränen seien aber vor allem Freudentränen. Trotz des Serienendes bedeute ihr das Format nämlich sehr viel.

Die Zeit mit "Outer Banks" sei eine der prägendsten Phasen ihres Lebens gewesen, erklärt Madelyn weiter: "Es ist irgendwie das Ende einer Ära. Es ist eines der größten Dinge, die jemals in meinem Leben passiert sind, und es hat mich wirklich geformt." Auch wenn der Dreh nicht immer leicht und mit körperlicher Anstrengung verbunden war, werde sie die Zeit in guter Erinnerung behalten. Die letzte Staffel "Outer Banks" befindet sich derzeit in der Abschlussphase – die Darsteller stecken mitten im Nachdreh. Die Phase sei anstrengend, aber Madelyn wünscht sich offenbar einen Abschluss, der der Serie würdig ist. "Selbst wenn ich müde oder hungrig bin, denke ich an das große Ganze", betont sie.

Das große "Outer Banks"-Finale wird 2026 auf Netflix erscheinen. Die Serie ist eine Mischung aus Abenteuer und Drama. Dabei dreht sich alles um den Konflikt zweier aus verschiedenen Gesellschaftsschichten stammender Gruppen: Zum einen die aus wohlhabenden Elternhäusern stammenden Kooks und zum anderen die Pogues, die eher aus der Arbeiterklasse kommen. Treibende Kraft der Handlung ist die Suche nach einem wertvollen Schatz. Die letzte Staffel knüpft an den Tod von JJ (Rudy Pankow) an. Während seine Gruppe, die Pogues, Rache will, steht gleichzeitig die Jagd nach der mysteriösen Blauen Krone im Zentrum. Um diese zu finden, müssen die Protagonisten den Antagonisten Chandler Groff (J Anthony Crane) ausfindig machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Jackson Lee Davis/Netflix © 2023 Madelyn Cline in "Outer Banks"

Anzeige Anzeige

JACKSON LEE DAVIS/NETFLIX Carlacia Grant, Rudy Pankow und Jonathan Daviss in "Outer Banks"