"Outer Banks"-Finale: Chase Stokes ist froh über Abschied

Chase Stokes (33) schlägt leise Abschiedstöne an: Der Schauspieler verrät im Gespräch mit dem Magazin People, dass er und seine Kolleginnen und Kollegen von Outer Banks bereit für das Ende der Erfolgsserie sind. Nach fünf Staffeln sei für ihn klar: Die Geschichte um John B, Sarah und die Pogues soll 2026 mit einem kräftigen Knall, aber ohne Wehmut enden. Die Dreharbeiten zur finalen Runde in Charleston sind längst abgeschlossen, das Ensemble rund um Chase, Madelyn Cline (28) und Drew Starkey (32) steht also bereits vor dem nächsten Kapitel im eigenen Leben und in der Karriere – und blickt trotzdem mit viel Stolz zurück auf den gemeinsamen Weg. "Wir sind dankbar für die Zeit, und wir sind bereit, damit abzuschließen", fasst Chase die Stimmung zusammen.

Er betont, wie wichtig es der Cast-Familie sei, die Serie auf dem Höhepunkt enden zu lassen, bevor die Handlung sich in immer wildere Richtungen verrennt. Man wolle nicht irgendwann "in Staffel neun hinter Aliens herjagen", wie er scherzhaft anmerkt, sondern "den Schlussstrich ziehen, bevor wir den Faden verlieren". Für Chase fühlt sich das Kapitel bereits jetzt wie ein Karriere-Meilenstein an: Er habe mit der Serie mehr erreicht, als er sich eigentlich erst über Jahrzehnte ausgerechnet hatte. Während Fans also noch auf die Ausstrahlung der finalen Season warten, ist für den Cast intern längst Abschiedsstimmung – allerdings eine, die von Dankbarkeit statt Traurigkeit geprägt ist.

Bereits vor einer Woche hatte Netflix auf der eigenen Plattform Tudum bestätigt, dass die Geschichte um John B und seine Clique mit der fünften Staffel zu Ende gehen wird. Die finalen Folgen wurden bereits in Charleston abgedreht und sollen 2026 bei dem Streamingdienst erscheinen. Im Mittelpunkt stehen dabei erneut die bekannten Gesichter der Serie. Neben Chase sind auch Madelyn, Drew und der restliche Kern-Cast wieder mit dabei. Die Handlung soll direkt an das explosive Finale der vierten Staffel anknüpfen: Die Pogues machen Jagd auf die Blaue Krone und nehmen die Verfolgung von Chandler Groff auf – jenen Mann, der nach dem dramatischen Showdown in Lissabon die Flucht ergriff.

Getty Images Chase Stokes bei den Fashion Trust U.S. Awards 2025 in Partnerschaft mit Google Shopping in Los Angeles

Getty Images Chase Stokes beim Netflix Tudum 2025: THE Live Event im Kia Forum in Inglewood, Kalifornien

JACKSON LEE DAVIS/NETFLIX Madelyn Cline und Chase Stokes in "Outer Banks"