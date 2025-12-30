"The Runarounds" von den "Outer Banks"-Machern begeistert

Die neue Serie "The Runarounds" von Jonas Pate (55), dem Schöpfer von Outer Banks, ist seit dem 1. September 2025 auf Amazon Prime Video verfügbar und begeistert mit einer Mischung aus Musik, Emotionen und sommerlichem Charme. Die Geschichte dreht sich um Charlie, gespielt von William Lipton, der nach seinem Highschool-Abschluss in Wilmington, North Carolina, beschließt, seinen Traum von der Musikkarriere zu verfolgen und dafür sogar seine College-Pläne auf Eis legt. Zusammen mit einer frisch gegründeten Band und der Jahrgangsbesten Sophia, dargestellt von Lilah Pate, riskiert er alles, um in der Musikszene Fuß zu fassen. Die Serie besticht durch authentische Darstellungen junger Schauspieler, die nicht nur die Charaktere verkörpern, sondern auch die Musik selbst schreiben und live performen.

Neben der Musik bringen auch emotionale Konflikte Tiefe in die Handlung. Wyatts Mutter kämpft mit einer psychischen Erkrankung, was die Beziehung zwischen Mutter und Sohn auf eine harte Probe stellt. Die aufkeimende Liebesgeschichte zwischen Charlie und Sophia verleiht der Handlung zusätzlich eine romantische Note. Kreative Stilmittel, wie körnige Kameraaufnahmen, Schnappschüsse und Voiceover, schaffen eine nostalgische Atmosphäre, die "Outer Banks"-Fans an die beliebte Serie erinnert. Mit einem Zuschauerscore von beeindruckenden 90 Prozent auf Rotten Tomatoes hat sich "The Runarounds" schon jetzt einen Namen als mitreißendes Coming-of-Age-Drama gemacht. Laut Jonas Pate könnten die Schauspieler der Band sogar vor einer möglichen zweiten Staffel ein Album veröffentlichen, obwohl eine Fortsetzung bislang nicht offiziell bestätigt wurde.

Mit dieser neuen Serie schlägt Jonas Pate eine Brücke zwischen jugendlicher Leichtigkeit und den Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Während "Outer Banks" nach fünf Staffeln auf Netflix bald sein Ende findet, fühlt sich "The Runarounds" wie ein erfrischendes Kapitel an, das ähnliche Themen aufgreift, aber in einem neuen Setting erzählt. Die Musik spielt hier eine zentrale Rolle, ähnlich wie Abenteuer und Freundschaft bei "Outer Banks". Für Fans, die die intensiven Dramen rund um John B und seine Freunde vermissen werden, ist "The Runarounds" eine ideale Ergänzung, um diese Lücke zu schließen. Die am Set entstandenen engen Bindungen der jungen Schauspieler spiegeln sich auch vor der Kamera wider und verleihen der Serie ein spürbares Band zwischen Freundschaft und Familie.

Getty Images Jonas Pate bei der Premiere von "The Runarounds" in Los Angeles, 2025

Getty Images William Lipton und Lilah Pate bei der Premiere von "The Runarounds"

JACKSON LEE DAVIS/NETFLIX Madelyn Cline und Chase Stokes in "Outer Banks"