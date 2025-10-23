"Outer Banks"-Produzent wird Gewalt am Set vorgeworfen

Am Set der Erfolgsserie Outer Banks ist es Berichten zufolge zu einem erschütternden Vorfall gekommen. Wie TMZ berichtete, soll Jonas Pate (55), Co-Schöpfer und Executive Producer der Show, während der Dreharbeiten in Dubrovnik, Kroatien, eine weibliche Produktionsassistentin angeschrien und an den Schultern gepackt haben. Hauptdarsteller Chase Stokes (33) schritt ein, um die Situation zu beenden, während Kollegin Madelyn Cline (27) versuchte, die Lage zu beruhigen. Der Vorfall ereignete sich während der Produktion der fünften und finalen Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie.

Eine Quelle erklärte gegenüber dem Magazin People: "Er hat sie angeschrien und an den Schultern gepackt und geschüttelt. Er hat ihr nicht wehgetan oder versucht, ihr weh zu tun. Aber er hat eine Grenze überschritten. Jemanden anzufassen ist niemals in Ordnung." Laut Quellen von TMZ sollen angespannte Situationen am Set mit Jonas Pate keine Seltenheit sein, ein Insider sagte: "Es wurde Zeit, dass das öffentlich wird." Weder Jonas noch Netflix haben bislang auf Medienanfragen zu dem Vorfall reagiert, und auch die Vertreter von Chase Stokes und Madelyn Cline gaben keine Stellungnahme ab.

Die Dreharbeiten zur fünften Staffel von "Outer Banks" haben bereits im Juni begonnen, und die Ausstrahlung ist für 2026 geplant. Die Serie, die die Abenteuer der "Pogues" um Hauptfigur John B. erzählt, erfreut sich seit ihrem Start großer Beliebtheit. Für Jonas, seinen Zwillingsbruder Josh Pate und Co-Autor Shannon Burke ist es eine bittersüße Zeit, da es die Abschiedsstaffel ist. "Wir können es kaum erwarten, zu zeigen, was wir für die Fans vorbereitet haben – es wird eine wilde Fahrt", erklärten die Serienmacher im Sommer. Die letzten Szenen der Show standen bereits seit Jahren fest, so Josh gegenüber Fans. Bis zur Premiere können Fans die bisherigen vier Staffeln auf Netflix abrufen.

Getty Images Jonas Pate bei der Premiere von "The Runarounds" in Los Angeles, 2025

Getty Images Madelyn Cline und Jonas Pate bei "Poguelandia: An Outer Banks Experience" in Huntington Beach

Getty Images Chase Stokes und Jonas Pate bei "Poguelandia: An Outer Banks Experience" in Kalifornien, 2023.