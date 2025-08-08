Serientipps als Ersatz für "Der Sommer, als ich schön wurde"

Seit dem 16. Juli läuft die dritte und finale Staffel der beliebten Amazon-Serie "Der Sommer, als ich schön wurde". Im Mittelpunkt steht wie gewohnt Belly, gespielt von Lola Tung (22), die sich endgültig zwischen den Brüdern Conrad und Jeremiah entscheiden muss. Doch Fans des Sommer-Dramas müssen sich noch bis September gedulden, ehe die letzte Folge auf dem Streamingdienst erscheint. Wer die Wartezeit überbrücken möchte, findet in anderen Serien mit fesselnden Geschichten voller Liebe, Drama und Coming-of-Age eine willkommene Alternative.

Eine Empfehlung ist die Netflix-Serie "Ich und die Walter Boys", die ebenfalls von Gefühlschaos und einer Dreiecksbeziehung erzählt. Jackie, die nach einem Schicksalsschlag zu Verwandten aufs Land zieht, wird plötzlich von neuen Emotionen überwältigt – und das gleich für zwei Brüder. Actionreich bleibt es mit "Outer Banks", wo Schatzsuche, Abenteuer und Romantik nahtlos ineinandergreifen. Wer es lieber romantisch mag, könnte bei der Serie "XO, Kitty" auf seine Kosten kommen – eine charmante Coming-of-Age-Geschichte vor der Kulisse Seouls. Für Fans dunklerer Töne bietet "Solange wir lügen" mit überraschenden Wendungen und dramatischen Enthüllungen genau die richtige Mischung aus Spannung und Gefühl.

Die Vorlage für "Der Sommer, als ich schön wurde" stammt von Jenny Han (44), die mit dieser und weiteren Geschichten internationale Erfolge feierte. Schon die ersten beiden Staffeln überzeugen mit einer gelungenen Mischung aus Sommerflair, emotionalen Höhen und Tiefen sowie vielschichtigen Charakteren. Belly, die zwischen erster Liebe und tiefer Freundschaft hin- und hergerissen ist, stellt viele Zuschauer vor die Frage: Kann das Herz in zwei Richtungen gleichzeitig schlagen? Wer von Bellys Dilemma nicht genug bekommt, dürfte sich auch in Stefanies Erlebnissen in "Maxton Hall" oder Devis chaotischem Liebesleben in "Noch nie in meinem Leben" wiederfinden. Die Parallelen zwischen den Serien eröffnen jeweils neue Perspektiven auf altbekannte Fragen rund um Liebe, Gefühle und Entscheidungen.

Erika Doss / Prime Video Gavin Casalegno und Lola Tung in "Der Sommer, als ich schön wurde"-Staffel drei

JACKSON LEE DAVIS/NETFLIX Madelyn Cline und Chase Stokes in "Outer Banks"

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios James (Damian Hardung) und Ruby (Harriet Herbig-Matten) in "Maxton Hall", Staffel zwei

