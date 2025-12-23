Finale Staffel 2026: "Outer Banks" ist offiziell abgedreht

Die Pogues sind bereit für ihren letzten großen Coup: Wie Netflix auf der hauseigenen Plattform Tudum bestätigt, ist das Ende der Serie beschlossen. Demnach ist die fünfte Staffel von Outer Banks bereits abgedreht und wird 2026 auf der Streamingplattform ausgestrahlt. Die Dreharbeiten in Charleston, South Carolina, sind restlos beendet. Damit steuert das Abenteuer um John B, Sarah und ihre Clique auf ein Finale zu, das es in sich haben soll. Im Rampenlicht stehen dabei die altbekannten Schauspieler Chase Stokes (33) und Madelyn Cline (28). Ebenso gehören Drew Starkey (32) und weitere Rückkehrer aus dem Kern-Cast zur neuen Ausgabe.

Die Story knüpft direkt an das explosive Ende von Staffel vier an: Die Clique setzt alles daran, die Blaue Krone aufzuspüren und Chandler Groff zu stellen – den Mann, der nach dem brutalen Finale in Lissabon davoneilte. Emotionaler Motor des Finales ist der Tod von JJ (Rudy Pankow), der im Wüstenboden begraben wurde und dessen Verlust die Gruppe antreibt, nicht aufzugeben. Erste Informationen versprechen einen aufregenden Wettlauf, der die Truppe an weit entfernte Orte bringen wird. Ob sie die Blaue Krone am Ende in den Händen halten werden, wird sich zeigen.

Hinter den Kulissen wuchsen die Seriendarsteller zu einer engen Freundesgruppe zusammen. Das Ende von "Outer Banks" ist für sie deshalb eine hochemotionale Angelegenheit. Madelyn berichtete kürzlich gegenüber ScreenRant, wie sie die letzten Dreharbeiten empfindet: "Ich weine jeden Tag. Es ist wirklich emotional. Ich versuche nicht, darüber nachzudenken, weil ich so dankbar bin." Für die US-Amerikanerin sei es "das Ende einer Ära".

JACKSON LEE DAVIS/NETFLIX Madelyn Cline und Chase Stokes in "Outer Banks"

Getty Images "Outer Banks"-Stars, November 2024

Getty Images Der Cast von "Outer Banks"