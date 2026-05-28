Mit 50 in Bestform: Victoria Beckham akzeptiert sich selbst

Victoria Beckham (52) hat ein Leben lang mit Selbstzweifeln gekämpft – doch das soll jetzt der Vergangenheit angehören. In einem Interview mit der britischen Zeitung The Times sprach die 52-jährige Designerin offen über ihre Unsicherheiten und erklärte, dass sie sich inzwischen endlich selbst akzeptiere. "Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, das Gefühl zu haben, nicht gut genug zu sein", gestand sie dem Blatt. Das Gute am Älterwerden sei, "sich weniger darum zu kümmern, was andere denken." Lange habe sie ihr eigenes Aussehen nicht gemocht – doch das habe sich nun verändert.

Für Victoria bedeutet das Älterwerden keineswegs einen Rückschritt. "Das heißt nicht, dass man Kompromisse machen muss – man kann trotzdem gut aussehen", betonte sie gegenüber The Times. Sie trainiere heute sogar härter als mit 20 oder 30 Jahren. "Nur weil man älter ist, bedeutet das nicht, dass man in dem, was man tun kann, eingeschränkt ist. Man kann großartige Dinge erreichen, wenn man älter wird", so die Unternehmerin. Als sie im April 2024 ihren 50. Geburtstag feierte, teilte sie auf Instagram ihre Gedanken dazu und schrieb: "Gesegnet, aber auch erfolgreich und zutiefst zufrieden." Ihre Botschaft für die neue Lebensphase: "Ich glaube, dass man viele Dinge sein kann. Ein Popstar, eine Mutter, eine Ehefrau, eine Designerin... Meine Leidenschaft war immer, groß zu träumen, und dann noch größer!"

Victoria und ihr Ehemann David Beckham (51) sind seit 1999 verheiratet und gemeinsam Eltern von vier Kindern: Brooklyn Peltz-Beckham (27), Romeo Beckham, Cruz Beckham und der jüngsten Tochter Harper Seven Beckham (14). Neben ihrer Rolle als Mutter hat sich Victoria im Laufe der Jahre als Designerin und Unternehmerin einen Namen gemacht – angefangen als "Posh Spice" bei den Spice Girls bis hin zu ihrer eigenen Modelinie und der Kosmetikmarke Victoria Beckham Beauty.

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Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham posiert an Ostern mit Geschenken für die Familie, April 2026

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Getty Images David Beckham feiert mit Harper, Victoria, Romeo und Cruz den MLS-Cup-Triumph von Inter Miami

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Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls