David Beckham feiert England bei der WM mit Romeo und Cruz

Was für ein Fußballabend für die Beckhams: David Beckham (51) hat den Viertelfinalsieg der englischen Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft gemeinsam mit seiner Familie gefeiert. Am Samstag, den 11. Juli, schauten David und seine Frau Victoria Beckham (52) das Spiel zwischen England und Norwegen im Hard Rock Stadium in Miami live an – und England gewann mit 2:1. Mit dabei waren auch die Söhne Romeo Beckham (23) und Cruz Beckham (21) sowie Tochter Harper Beckham (15). In einem auf TikTok geposteten Video ist zu sehen, wie David mit dem Arm um seine beiden Söhne die Fans im Stadion beim Singen des Oasis-Hits "Wonderwall" anführt.

Nicht nur "Wonderwall" kam an dem Abend zum Einsatz: Nachdem Jude Bellingham (23) in der Verlängerung das entscheidende zweite Tor für England erzielt hatte, stimmte David laut einem von Fox Sports auf X geteilten Video gemeinsam mit den Fans "Hey Jude" von The Beatles an – eine Hommage an den Torschützen. Victoria teilte anschließend mehrere Familienfotos auf Instagram, darunter ein Bild von ihr mit David, Romeo, Cruz und Harper im Stadion, versehen mit dem Kommentar: "Besonderer Moment heute Abend in Miami." Auch Cruz und Romeo posteten Schnappschüsse des Abends in ihren Instagram-Stories. Mit Romeo war dessen Freundin Kim Turnbull angereist, Cruz hatte seine Freundin Jackie Apostel dabei. Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (27) war hingegen nicht vor Ort und verfolgte das Spiel nach eigenen Angaben auf Instagram aus der Ferne.

Der Stadionausflug fand nur einen Tag nach einem weiteren Familienfest statt: Harper hatte am 10. Juli ihren 15. Geburtstag gefeiert. David widmete ihr auf Instagram einen rührenden Post mit alten Fotos und schrieb: "Meine hübsche Dame wird heute 15. Du bist die perfekte Tochter, lieb, nett und ein wunderbarer Mensch mit der besten Persönlichkeit, ganz wie ihr Daddy. Wir lieben dich so sehr und wir alle können uns glücklich schätzen, dich in unserem Leben zu haben." David und Victoria sind seit 1999 verheiratet und haben zusammen vier Kinder: Brooklyn, Romeo, Cruz und Harper.

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Getty Images Bei einem WM-Viertelfinale in Miami anwesend

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Getty Images Bei der WM 2026 in Miami Gardens: Ken Paves, Harper Beckham, Victoria Beckham, Romeo Beckham und David Beckham im Stadion

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Getty Images Harper Beckham, Romeo Beckham und David Beckham verfolgen Norwegen gegen England bei der WM 2026 in Miami Gardens

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