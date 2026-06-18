Handy am Steuer: Romeo Beckham muss eine Geldstrafe zahlen

Romeo Beckham (23) geriet vergangenen September in Westminster in eine Polizeikontrolle. Die Beamten beobachteten an einer roten Ampel, wie der Sohn von David Beckham (51) beide Hände am Handy statt am Steuer hatte. Auf dem Beifahrersitz soll Berichten von The Standard zufolge eine Frau gesessen haben, die einen ungesicherten Hund auf dem Schoß hatte. Genau dafür wird Romeo jetzt zur Kasse gebeten. Laut den Gerichtsunterlagen wurde er zu einer Geldstrafe von 508 Euro und drei Strafpunkten auf seinem Führerschein verurteilt. Darüber hinaus muss er die Verfahrenskosten und einen Opferzuschlag übernehmen. Als Begründung für die Anzeige nannte die Polizei den Umstand, dass das Malemodel abgelenkt gewesen sei und nicht die notwendige Kontrolle über seinen Porsche 911 hatte.

Romeos Papa David kennt die Situation, in die sein Sohn sich hineinmanövrierte, nur allzu gut. Der ehemalige Profifußballer wurde 2019 selber wegen Handynutzung am Steuer angehalten. Damals erwischten Beamte ihn beim Telefonieren im stockenden Verkehr. Allerdings war seine Strafe deutlich höher als Romeos: David wurde der Führerschein entzogen – er bekam sechs Monate Fahrverbot. Allerdings nahm er die Strafe gelassen. Auf Nachfragen der Presse meinte er nur, er werde es vermissen, seine damals deutlich jüngeren Kinder zur Schule fahren zu können. Für Romeo bedeutet der Umstand vielleicht, dass sein Vater nicht allzu böse auf ihn ist.

Unklar ist derweil noch, wer die Frau war, die neben Romeo in dem Sportwagen saß. Es könnte aber seine derzeitige Partnerin Kim Turnbull gewesen sein. Die beiden sind im zweiten Anlauf ein Paar und diesmal scheint es zu funktionieren. Es kursieren bereits Spekulationen um eine Verlobung. Befeuert wurde das durch Fotos von Romeo und Kim im Londoner Stadtteil Mayfair. Wie Daily Mail berichtete, trug Kim einen auffälligen Diamantring an der linken Hand, der in der Sonne glitzerte. Ein so auffälliger Ring könnte durchaus ein Verlobungsring sein. Zudem machte das Model keinerlei Anstalten, das Schmuckstück zu verstecken, sondern präsentierte es stolz den Fotografen.

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Getty Images Romeo Beckham bei der Met Gala 2026

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Instagram / romeobeckham Romeo und David Beckham

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Instagram / romeobeckham Kim Turnbull und Romeo Beckham, November 2024