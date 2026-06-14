Trotz Krach: Romeo Beckham bekundet seine Liebe für Brooklyn

Als David Beckham (51) vergangene Woche seinen Stern auf dem "Hollywood Walk of Fame" erhielt, war die Familie fast vollständig vereint: Ehefrau Victoria (52), Tochter Harper (14) sowie die Söhne Cruz (21) und Romeo Beckham (23) standen dem ehemaligen Fußballer bei der feierlichen Zeremonie in Los Angeles zur Seite. Nur Davids ältester Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (27) fehlte erneut, wie Mirror nun berichtet. Als Romeo gefragt wurde, ob sein Bruder zur Zeremonie erscheinen werde, sagte er nur: "Wir lieben ihn. Wir lieben ihn."

Romeos knappe Aussage zeigt, dass zumindest ein Teil der Familie trotz des offenen Bruchs die Hoffnung auf eine Annäherung nicht aufgegeben hat. Brooklyn selbst hatte sich Anfang des Jahres in einem langen Instagram-Statement zu Wort gemeldet und erklärt, keinen Kontakt mit seiner Familie anzustreben. "Ich möchte keine Versöhnung mit meiner Familie. Ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein", schrieb er damals. Einem Insider zufolge sind David und Victoria darüber "am Boden zerstört" und hätten die Situation lieber im Privaten gelöst. "Es ist herzzerreißend für alle Beteiligten", zitierte Mirror die nahestehende Person.

Brooklyn hatte zuletzt bereits bei mehreren Familienanlässen gefehlt und soll keinen Kontakt zu seiner Familie haben. Lediglich seine jüngere Schwester Harper scheint noch mit ihm verbunden zu sein: Nur wenige Stunden nach der glamourösen Walk-of-Fame-Zeremonie soll die 14-Jährige ihren Bruder sogar besucht haben. Allerdings war Brooklyn zu diesem Zeitpunkt offenbar nicht zu Hause, weshalb es nicht zu einem Wiedersehen kam. Ob die Annäherung der Geschwister nun zu einer Versöhnung führen könnte, bleibt offen.

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Getty Images Romeo, Cruz und Brooklyn Beckham, Oktober 2023

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Getty Images Romeo Beckham bei der Met Gala 2026 in New York

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Instagram / cruzbeckham Brooklyn Beckham mit seinen Brüdern Romeo und Cruz