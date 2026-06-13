David Beckham stoppt Fragen zu seinem Sohn Brooklyn abrupt

Kurz vor der Verleihung seines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame hat David Beckham (51) ein Interview abrupt unterbrochen. Der ehemalige Fußballstar wurde von einem Reporter des Magazins Variety auf den Konflikt mit seinem ältesten Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (27) angesprochen – doch David wollte davon nichts wissen. "Ich möchte Sie aufhalten, aber das ist eine private Angelegenheit. Das ist das Einzige, worüber ich nicht sprechen möchte", erklärte der 51-Jährige bestimmt.

Statt auf das Zerwürfnis mit seiner Familie einzugehen, sprach David lieber über seine Pläne und sein volles Leben. "Jeden Tag gibt es einen Berg zu erklimmen. Ich habe ein Leben, in dem ich mit dem, was ich tue, sehr beschäftigt bin. Ich habe vier erwachsene Kinder, die Unternehmen, den Klub in Miami, aber ich möchte immer noch mehr erreichen", sagte er gegenüber Variety. Auch über seine 26-jährige Ehe mit Victoria Beckham (52) äußerte er sich: "Wir haben vier unglaubliche Kinder. Wir arbeiten hart an unseren Unternehmen. Aber wir nehmen uns immer Zeit füreinander, und das war schon immer so. Ich möchte, dass Victoria die beste Version ihrer selbst ist, und umgekehrt. So beschäftigt wir auch sind – unsere Familie hat immer Vorrang."

Dass das Verhältnis zwischen David und Brooklyn zerrüttet ist, ist kein Geheimnis. Brooklyn ließ im Januar eine sechs Seiten lange Erklärung verbreiten, in der er sich von seiner Familie distanzierte und erklärte, kein Teil von "Brand Beckham" mehr sein zu wollen. Seinen Eltern und Geschwistern Romeo Beckham (23), Cruz Beckham (21) und Harper Beckham (14) warf er vor, "performativ" zu sein. Auch zu Davids heutigem Festakt auf dem Walk of Fame in Los Angeles ist Brooklyn nicht erschienen – obwohl er selbst nur wenige Kilometer entfernt in Beverly Hills lebt.

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Getty Images David Beckham spricht bei seiner Hollywood Walk of Fame Star Ceremony in Hollywood, Kalifornien

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Getty Images Brooklyn Peltz Beckham beim "Plan a Summer Party"-Event in Los Angeles, 2025

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Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, November 2025

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