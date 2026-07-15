WM-Halbfinale: Timothée Chalamet trifft Beckhams in der Loge

Beim WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien am Dienstag im AT&T Stadium in Dallas kam es zu einem unerwarteten Aufeinandertreffen zweier sehr unterschiedlicher Prominenter: Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, wurden Schauspieler Timothée Chalamet (30) und Fußballlegende David Beckham (51) in der VIP-Loge beim gemeinsamen Plaudern gesichtet. Während Timothée als leidenschaftlicher Frankreich-Fan angereist war und im sportlichen Retro-Trainingsanzug in den Farben Blau, Weiß und Rot auftrat, stand David, der sich mit einem eleganten Anzug von Hugo Boss präsentierte, fest auf der Seite Spaniens. Trotz der gegnerischen Lager schienen die beiden sichtlich Spaß miteinander zu haben. David war mit seiner Frau Victoria Beckham (52) sowie den drei Kindern Romeo (23), Cruz (21) und Harper (15) ins Stadion gekommen, während Timothée von seinem Vater Marc Chalamet begleitet wurde, der ursprünglich aus dem südfranzösischen Nîmes stammt.

Am Ende behielt David mit seinem Favoriten recht: Spanien besiegte Frankreich mit 2:0 und zog damit ins Finale ein. Das dürfte dem freundschaftlichen Wortgefecht zwischen den beiden Stars noch etwas an Würze verliehen haben. Romeos Begeisterung über das Treffen war so groß, dass er kurz nach Spielende ein gemeinsames Foto mit Timothée auf seinem Instagram-Profil teilte. Auch Tochter Harper zeigte sich sichtlich aufgeregt, als sie den Hollywoodstar traf. Im Anschluss an die Partie posierten beide Stars mit den Dallas Cowboys Cheerleaders, die nach dem Spiel aufgetreten waren. Timothée schnappte sich dabei die Pompons und ließ sich für ein Foto ablichten. Gegenüber der Kamera gestand er den Cheerleaderinnen, er sei "so überwältigt" von ihnen.

Dass die Beckhams die WM 2026 so ausgiebig verfolgen, ist kaum eine Überraschung. David, der während seiner Karriere selbst für Real Madrid und Paris Saint-Germain gespielt hatte, ist als leidenschaftlicher Spanien-Sympathisant regelmäßig in den WM-Stadien anzutreffen. Victoria hingegen hat eine bemerkenswerte Wandlung als Fußballzuschauerin durchgemacht. Gegenüber der Financial Times erklärte sie einmal: "Ich habe das Fußballschauen nie genossen. Ich hatte nicht das Gefühl, unbedingt willkommen zu sein." Das habe sich jedoch geändert, seitdem David seinen eigenen Club Inter Miami gegründet hat. Für Timothée wiederum ist die WM ein besonderes Herzensanliegen: Als Inhaber der doppelten US-amerikanischen und französischen Staatsbürgerschaft fiebert er bei Spielen der Équipe Tricolore regelmäßig mit – bereits zum wiederholten Mal bei dieser Weltmeisterschaft.

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Getty Images Ken Paves, Harper Beckham, Victoria Beckham, Romeo Beckham und David Beckham beim WM-Viertelfinale Norwegen gegen England in Miami Gardens

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Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Timothée Chalamet beim WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien

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Instagram / dccheerleaders Timothée Chalamet mit den Dallas Cowboys Cheerleaders