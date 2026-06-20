Ein Fußballcoach: Er ist Anna Karolin Bergers neuer Freund

Süße Überraschung für alle Fans von Anna Karolin Berger: Die Sturm der Liebe-Schauspielerin ist wieder verliebt! Auf Instagram hat jetzt Fabian Hürzeler, Trainer des englischen Premier-League-Klubs Brighton, die Beziehung zu Anna Karolin öffentlich gemacht. Mit einem Beitrag, der ihn und die Schauspielerin gemeinsam auf der Insel Mauritius zeigt, haben die beiden ihr erstes offizielles Paar-Outing gewagt. "Die Berge von Mauritius erkunden", schrieb Fabian dazu. Die Aufnahmen zeigen die zwei in vertrauten Momenten vor der traumhaften Kulisse des Inselparadieses.

Fabian gehört zu den bekanntesten deutschen Fußballtrainern im Ausland. Er hatte den FC St. Pauli zum Bundesligaaufstieg geführt und wechselte anschließend 2024 als Cheftrainer zu Brighton in die englische Premier League. In der abgelaufenen Saison gelang es ihm, das Team ins europäische Geschäft zu führen – ein beachtlicher Erfolg. Anna Karolin wiederum ist seit 2025 in einer der begehrtesten Serienrollen Deutschlands zu sehen: In der beliebten ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" verkörpert sie die Schmuckdesignerin Larissa Mahnke als Hauptfigur. Diese Rolle übernahm sie von ihrer Kollegin Vivien Wulf (32).

Für Anna Karolin ist es nach einer schwierigen Zeit offenbar wieder aufwärtsgegangen. Vor ihrer Beziehung mit Fabian war die Schauspielerin mit ihrem Kollegen Dominik Flade zusammen, der ebenfalls für das Format Alles was zählt vor der Kamera stand. Die beiden hatten gemeinsam in der Sendung gespielt und ihre Liebe öffentlich gemacht, ehe sie sich trennten. Neben "Alles was zählt" war Anna Karolin auch schon im Tatort zu sehen, bevor sie die Hauptrolle in "Sturm der Liebe" übernahm.

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Instagram / annakarolinberger Anna Karolin Berger, Schauspielerin

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Instagram / fabian.huerzeler Anna Karolin Berger mit ihrem Freund Fabian Hürzeler, Juni 2026

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Instagram / fabian.huerzeler Fabian Hürzeler, Fußballtrainer