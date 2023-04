Liebes-Aus: Dominik Flade und Anna Karolin sind getrennt

Zwischen Dominik Flade und seiner Freundin Anna Karolin Berger ist alles aus und vorbei! Vor rund zwei Jahren hatten die beiden Schauspieler ihre Liebe zueinander öffentlich gemacht. Danach standen der Hottie und seine Liebste sogar als Yannick Ziegler und Olivia Portman gemeinsam vor der Alles was zählt-Kamera. Doch nun machen traurige Neuigkeiten die Runde: Dominik und Anna Karolin haben sich getrennt!

Das bestätigt der 31-Jährige jetzt gegenüber Bild: "Wir haben gemerkt, dass wir als Freunde besser funktionieren. Wir unterstützen uns weiterhin gegenseitig und blicken beide mit einem Lächeln in die Zukunft." Zu den genauen Hintergründen zu der Trennung möchte sich Dominik allerdings nicht äußern. Anna Karolin hüllt sich bis dato in Schweigen.

Erst im vergangenen August war das Ex-Paar in seine erste gemeinsame Wohnung gezogen: "Wir haben eine 3-Zimmer-Wohnung mit guten 70qm in Köln. Mit einer schönen Dachterrasse", schwärmte Dominik im offiziellen "Alles was zählt"-Podcast. Neben Wohnzimmer und Schlafzimmer wollten die beiden auch ein Castingzimmer einrichten, das mit allerlei Filmequipment ausgestattet werden sollte.

RTL Dominik Flade und Anna Karolin Berger, Schauspieler

RTL Dominik Flade und Anna Karolin Berger, "Alles was zählt"-Stars

Krick, Jens / ActionPress Dominik Flade und Anna Karolin Berger , "Alles was zählt"-Stars

