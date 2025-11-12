Darum wurde Vivien Wulfs "Sturm der Liebe"-Rolle umbesetzt

Larissa Mahnke bekommt bei Sturm der Liebe ein neues Gesicht. Ab dem 12. November kehrt Larissa an den Fürstenhof zurück, aber nicht ihre bisherige Darstellerin Vivien Wulf (31). Die Rolle wird nun von Anna Karolin Berger gespielt. Doch warum die Umbesetzung? Das erklärt Viviens Management gegenüber Joyn. "Durch die lange Produktionspause und Überschneidungen mit anderen Projekten, die sich im Abschluss befanden, war es leider nicht möglich, die Rolle über den ursprünglich vereinbarten Zeitraum hinaus fortzuführen", heißt es in dem Statement. Die Schauspielerin sei von Beginn an nur für einen "zeitlich begrenzten Handlungsbogen" bei "Sturm der Liebe" eingeplant gewesen.

Mit Anna schließt sich aber kein unbekanntes Gesicht dem Cast der Telenovela an. Vor ihrer Rolle in "Sturm der Liebe" stand sie schon für Lindenstraße, Alles was zählt und den Tatort vor der Kamera. Zudem ist sie nicht der einzige Neuzugang in der Besetzung. Bereits im September wurde bekannt, dass neben Anna noch zwei weitere Darsteller neu dabei sind. Zum einen steigt Thimo Meitner ein. Er übernimmt die Rolle des strengen Politikers Fritz Drechsel und feierte sein Debüt bereits Anfang Oktober. Der Dritte im Bunde der Neulinge ist Aurel Klug. Auch er war im Oktober das erste Mal bei "Sturm der Liebe" zu sehen. Seine Figur ist Leo Neubach – ein junger Mann, der nach dem geplatzten Traum vom Profifußball am Fürstenhof einen Neuanfang starten will.

"Sturm der Liebe" gehört zu den erfolgreichsten Formaten im deutschen Vorabendprogramm. Bereits seit 2005 verfolgen die eingefleischten Fans die dramatischen und romantischen Geschichten rund um das Luxushotel Fürstenhof. Mittlerweile gibt es weit über 4.000 Episoden in rund 22 Staffeln. Und die ARD-Serie ist nicht nur im deutschsprachigen Raum beliebt, sondern inspirierte auch andere Länder zu einer eigenen Adaption. In Italien erfreut sich "Tempesta d'Amore" auf dem Sender Rete 4 einer großen Fangemeinde – die Sendung wurde sogar mit den European Soap Awards als beste ausländische Serie ausgezeichnet. Darüber hinaus gibt es Varianten von "Sturm der Liebe" in Polen, Finnland, Frankreich und sogar Kanada. Belgien zeigt das Original mit Untertiteln.

ARD / Tatiana Huber Vivien Wulf, "Sturm der Liebe"-Schauspielerin

ARD/Christof Arnold Thimo Meitner, Anna Karolin Berger und Aurel King bei "Sturm der Liebe"

© ARD/Ann Paur Der Fürstenhof aus "Sturm der Liebe"