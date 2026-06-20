Endete in Schweigen: Prinz Harry enthüllt Witz von Meghan

Prinz Harry (41) erinnert sich in seinen Memoiren an einen peinlichen Moment bei Herzogin Meghans (44) allererster Trooping the Colour im Jahr 2018. Die Militärparade zum Geburtstag des Königs fand damals nur wenige Wochen nach der royalen Hochzeit von Harry und Meghan statt. Laut dem Herzog war die Stimmung unter den Royals zu Beginn des Ereignisses eigentlich "gut" und "ausgelassen" – bis Prinzessin Kate (44) an Meghan herantrat und sie fragte, was sie von ihrer ersten Trooping the Colour halte. Meghans Antwort fiel denkbar knapp aus: "Meghan machte einen Witz: 'Farbenfroh'", schrieb Harry in seinem 2023 erschienenen Bestseller "Spare".

Was danach folgte, beschreibt Harry als ausgesprochen unangenehm. "Ein gähnendes Schweigen drohte, uns alle zu verschlucken", heißt es in seinem Buch. Während die Szene an sich kurz und scheinbar harmlos war, steht sie beispielhaft für das angespannte Verhältnis der beiden Frauen, das in den folgenden Jahren immer wieder Thema in der Öffentlichkeit wurde. Bereits vor der Veröffentlichung seiner Memoiren hatte Harry gegenüber dem Journalisten Tom Bradby (59) von ITV erklärt, dass die britische Presse eine Rivalität zwischen Meghan und Kate konstruiert habe: "Es schafft diesen Wettbewerb. Und wenn man neu dazukommt und man stiehlt das Rampenlicht – nicht ein Rampenlicht, um das man gebeten hat –, das die britische Presse für einen entschieden hat."

Die diesjährige Trooping the Colour, die am 13. Juni 2026 stattfand, besuchten Harry und Meghan nicht. Seit dem Rückzug des Paares aus dem Arbeitsleben der Royals im Jahr 2020 und dem anschließenden Umzug nach Kalifornien sind die beiden nicht mehr zu der Veranstaltung eingeladen. König Charles III. (77) hat die Monarchie zudem auf ein schlankes Modell umgestellt: Der berühmte Balkonauftritt am Buckingham Palace ist seitdem den arbeitenden Mitgliedern der königlichen Familie vorbehalten.

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Royal Children’s Hospital in Melbourne

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Getty Images Prinzessin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry 2018

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026