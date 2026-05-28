Prinzessin Kate: Ihr geheimer Bruch mit Harry und Meghan

Prinzessin Kate (44) soll einen ganz bestimmten Moment erlebt haben, in dem ihr klar wurde, dass zwischen ihr und Prinz Harry (41) sowie Herzogin Meghan (44) kaum noch ein Weg zu einer harmonischen Beziehung zurückführt. Im Buch "William and Catherine: The Intimate Inside Story" schildert der Royalexperte Russell Myers, dass Kate zunächst dachte, die Spannungen zwischen ihrem Mann Prinz William (43) und seinem jüngeren Bruder lägen nur am klassischen "Thronfolger-und-Reserve"-Gefälle. Doch laut Russell habe sich die Stimmung endgültig gedreht, als Kate die Haltung von Harry und Meghan gegenüber dem Palastpersonal erkannte. "Die Einstellung von Harry und Meghan gegenüber dem Palastpersonal, um das sich William und sie kümmerten, habe die Paare auf vollkommen unterschiedliche Wege geführt", schreibt der Autor in seinem Buch.

Der Adelsexperte beschreibt, dass Kate die frühen Streitereien der Brüder lange als Mischung aus Sturheit und jugendlicher Unreife auf beiden Seiten abgetan haben soll. Erst als Vorwürfe laut wurden, Meghan habe Mitarbeitende im Palast schikaniert, sei der Bruch tiefer geworden. Der Buckingham-Palast leitete 2021 eine interne Untersuchung ein, deren Ergebnis jedoch nie veröffentlicht wurde. Meghans Anwälte wiesen die Anschuldigungen zurück, die Herzogin selbst sprach laut britischen Medien von "einer kalkulierten Verleumdungskampagne auf Basis irreführender und schädlicher Falschinformationen". Schon zuvor hatten Harry und Meghan entschieden, ihre royalen Pflichten abzugeben und mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (4) nach Kalifornien zu ziehen. Dort konzentrieren sie sich seitdem auf ihre Stiftung Archewell und verschiedene Projekte, etwa mit Netflix.

Kate und Harry galten einst als echtes Dreamteam. Harry nannte seine Schwägerin in der Vergangenheit "die Schwester, die ich nie hatte und mir immer gewünscht habe". In seinen Memoiren "Reserve" erinnerte er sich daran, wie sehr er es liebte, Kate zum Lachen zu bringen: "Ich mochte es, Kate lachen zu sehen. Noch besser war es, sie zum Lachen zu bringen", schrieb er. Damals habe er sich darauf gefreut, eines Tages mit einer eigenen Freundin zusammen mit William und Kate als Viererteam aufzutreten. Heute leben die früher gefeierten "Fab Four" auf verschiedenen Kontinenten und wurden zuletzt bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II. (†96) gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Kate galt lange Zeit als bemüht, das Verhältnis zwischen den Brüdern zu kitten. Ihre Vermittlerrolle soll sie inzwischen aufgegeben haben. Die Beziehung der Brüder gilt als zerrüttet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mitglieder der königlichen Familie gedenken vor Windsor Castle Königin Elizabeth II

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2020

Anzeige Anzeige

ActionPress / George Rogers Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2019