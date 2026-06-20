Fans schockverliebt: Nigerianischer WM-Torwart geht viral

Ein Fußball-Freundschaftsspiel zwischen Nigeria und Portugal hat für einen unerwarteten Hype gesorgt – und der gilt nicht dem Ergebnis, sondern einem Torwart. Maduka Okoye (26), der Keeper der nigerianischen Nationalmannschaft, ist nach der 1:2-Niederlage seiner Mannschaft zur Internetsensation geworden. Während die TV-Kameras die nigerianische Elf bei der Aufstellung vor dem Anpfiff zeigten, richteten Fans rund um den Globus ihre Aufmerksamkeit vor allem auf Maduka. Begeisterte Kommentare über sein Aussehen fluteten die sozialen Netzwerke, Clips und Fotos des Torhüters wurden massenhaft geteilt – darunter auch Bilder, die seine Tattoos und Statur zeigen. Laut Yahoo Sports erzielte ein einzelner Beitrag über seinen plötzlichen Ruhm Millionen von Aufrufen und Zehntausende Interaktionen.

Die Welle an Reaktionen war dabei alles andere als ernst: Viele Nutzer scherzten darüber, dass ihre Partner den Torhüter jetzt entdeckt hätten. Andere wiesen darauf hin, dass Maduka damit nicht zum ersten Mal wegen seines Aussehens in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt hat. Auch sportlich lieferte der Udinese-Keeper beim Spiel gegen Portugal ab – er stand die vollen 90 Minuten auf dem Platz, parierte viermal und erzielte eine Passquote von 83 Prozent.

Maduka kehrte erst kürzlich ins Nationaltrikot zurück, nachdem er eine zweimonatige Sperre abgesessen hatte. Hintergrund war ein illegaler Wettskandal: Im Zuge eines Spiels in der Serie A gegen Lazio hatte er eine Gelbe Karte wegen Spielverzögerung erhalten, während seine Mannschaft 2:1 führte. Daraufhin drohte ihm zunächst eine deutlich längere Sperre. Im November 2025 wurde er schließlich wieder in den nigerianischen Kader berufen. Damit ist er nicht der einzige Torhüter, der beim diesjährigen Turnier abseits des Spielfelds für Gesprächsstoff sorgt: Auch Josimar Dias (40), der Keeper der Mannschaft Kap Verdes, war zuletzt durch ein starkes Auftreten im Netz viral gegangen.

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Getty Images Maduka Okoye wärmt sich vor Udinese gegen Cremonese im Stadio Friuli auf

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Getty Images Kap Verdes Torwart Josimar Dias alias Vozinha pariert im WM-Spiel 2026 gegen Spanien in Atlanta.

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Getty Images Josimar Dias alias Vozinha jubelt mit den Fans nach dem 0:0 von Cabo Verde gegen Spanien bei der WM 2026 in Atlanta.

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