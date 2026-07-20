Cardi B und Maduka Okoye heizen Liebesgerüchte an

Cardi B (33) und Maduka Okoye (26) sind erneut zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet worden. Die Rapperin und der nigerianische Fußballstar verbrachten laut TMZ jetzt einen Abend in Venedig und saßen im edlen Restaurant Gio's im St. Regis nebeneinander bei einem Dinner mit Blick auf einen Kanal. In einem von dem US-Portal veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Cardi in einem tief ausgeschnittenen, türkisfarbenen Kleid am Tisch Platz nimmt, während Maduka auffällig gut gelaunt wirkt. Gemeinsam mit mehreren Männern aus ihrer Runde sollen die beiden gegessen und den Abend in entspannter Atmosphäre verbracht haben.

Körperliche Zärtlichkeiten soll es laut einem Zeugen gegenüber TMZ keine gegeben haben – die Stimmung sei aber sehr entspannt und angenehm gewesen. Die Gruppe hatte zuvor noch ein Feuerwerk vom Hotel aus beobachtet, bevor das Essen serviert wurde. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsam für Aufsehen sorgen: Bereits bei der Paris Fashion Week saßen Cardi und Maduka nebeneinander. Damals half der Torhüter der Rapperin galant auf ihren Platz, was Fans sofort aufhorchen ließ und Spekulationen über eine mögliche Romanze auslöste.

Offiziell gilt zwischen den beiden bislang nur Freundschaft – doch die Kombination aus Paris und Venedig lässt Cardis Fans weiter rätseln. Maduka ist Stammtorhüter der nigerianischen Nationalmannschaft und hatte zuletzt für ganz anderen Wirbel gesorgt: Nach einem Länderspiel gegen Portugal war der 26-Jährige im Internet zum Gesprächsthema geworden – nicht wegen seiner sportlichen Leistungen, sondern weil Clips und Bilder von ihm massenhaft in den sozialen Netzwerken geteilt wurden und begeisterte Kommentare über sein Aussehen für Millionen von Aufrufen sorgten. Cardi B ist Mutter von zwei Kindern.

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Imago Cardi B bei der Pariser Fashion Week, 2026

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Getty Images Maduka Okoye wärmt sich vor Udinese gegen Cremonese im Stadio Friuli auf

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Getty Images Cardi B bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City