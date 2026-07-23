Cardi B äußert sich zu Liebesgerüchten mit Maduka Okoye

Cardi B (33) hat offenbar genug von den Gerüchten rund um ihr Liebesleben – und spricht nun Klartext. In einem Audioausschnitt, den The Neighborhood Talk veröffentlichte, macht die Rapperin ihrem Frust Luft. Viele Fans vermuten, dass ihre Worte sich auf den deutschen Fußballtorwart Maduka Okoye (26) beziehen, der nigerianische Wurzeln hat. Die beiden wurden kürzlich gemeinsam in Italien gesichtet, wo Fotos von einem offensichtlich vertrauten Miteinander die Runde machten.

Kaum waren die Bilder aufgetaucht, meldete sich Jelicia Westhoff, die Mutter von Madukas Kind, auf Instagram zu Wort. Sie warf ihm dort öffentlich Untreue vor – und zwar angeblich sowohl mit Männern als auch mit Frauen. Cardi B reagierte in dem Audio auf genau solche Eskalationen: "Seht ihr, was passiert, sobald ich jemanden auch nur anniese?" Außerdem erklärte sie, bereits seit ihren Zwanzigern mit Lügen und ähnlichen Geschichten konfrontiert zu sein. "Solange mein Mann eine Ex hat, wird das immer wieder passieren", so die Musikerin. Mit einem Augenzwinkern kündigte sie an, beim nächsten Mal einfach mit ihrem Cousin auszugehen – um die Leute absichtlich in die Irre zu führen.

Cardi B ist nicht nur als Rapperin bekannt, sondern wurde auch durch ihre Auftritte in Reality-TV-Formaten einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Die zweifache Mutter war lange mit dem Rapper Offset (34) liiert, mit dem sie zwei Kinder hat. Ihre Beziehung war immer wieder von öffentlichen Auseinandersetzungen und Trennungsgerüchten begleitet. Maduka Okoye wiederum wurde 1999 in Düsseldorf geboren und ist als Torhüter sowohl für seinen Verein als auch für die nigerianische Nationalmannschaft aktiv.

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Instagram / iamcardib Cardi B, November 2025

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Cardi B und Maduka Okoye sollen sich daten

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Getty Images Cardi B bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York