Sydney Sweeney feiert Scooters Geburtstag mit süßen Fotos

Sydney Sweeney (28) hat ihrem Partner Scooter Braun (45) am 18. Juni auf Instagram eine besonders süße Liebeserklärung gemacht. Die Schauspielerin gratulierte dem Unternehmer an seinem Geburtstag öffentlich und teilte in ihren Storys gleich zwei Pärchenfotos mit ihm. Auf einem Bild stehen die beiden gemeinsam in einer Küche, tragen Jeans, schwarze Oberteile und passende Schürzen. Sydney lehnt sich dabei zu Scooter herüber und küsst ihn auf die Wange, während er sie spielerisch festhält. Dazu schrieb sie: "Alles Gute zum Geburtstag an den Mann mit dem größten Herzen, den ich kenne."

Auch das zweite Foto zeigte die beiden auffallend vertraut. Darauf tanzen Sydney und Scooter in abgestimmten Sporttrikots inmitten von anderen Menschen. Dabei scheint er sie elegant durch die Gegend zu wirbeln, während er sie in seinen Armen stützt. In ihrer Story schrieb sie: "Danke für all die Wohnzimmer-Tänze und dafür, dass du mich wieder zum Lächeln bringst. Ein guter Mann ist selten. Ein Mann wie du ist einmalig." Ihren Couple-Status hatte Sydney erst vor wenigen Wochen öffentlich gemacht, als sie Anfang Mai erstmals gemeinsame Einblicke mit Scooter im Netz teilte.

Schon seit September 2025 waren die beiden immer wieder miteinander in Verbindung gebracht worden. Kennengelernt haben sollen sich Sydney und Scooter zuvor im Juli bei der Hochzeit von Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) in Venedig. Im Mai folgte dann ein gemeinsamer Trip nach Australien, von dem die Schauspielerin ebenfalls verliebte Aufnahmen veröffentlichte. Auch Scooter sprach zuletzt offen über sein Glück und schwärmte im Podcast "Second Thought" von einer "außergewöhnlichen Frau", die "freundlich, großzügig, klug und bodenständig" sei. Vor ihrer Beziehung mit Scooter war Sydney mit Jonathan Davino verlobt, die Trennung erfolgte Anfang 2025. Scooter war zuvor mit Yael Cohen verheiratet und hat mit ihr drei Kinder.

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Instagram / sydney_sweeney Scooter Braun und Sydney Sweeney

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Instagram / sydney_sweeney Scooter Braun und Sydney Sweeney beim Rodeo, Mai 2026

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Instagram / sydney_sweeney Scooter Braun und Sydney Sweeney 2026