Scooter Braun schwärmt öffentlich von seiner Sydney Sweeney

Musiker-Manager Scooter Braun (44) ist bekannt dafür, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten – doch jetzt hat er eine Ausnahme gemacht. Im Podcast "Second Thought" mit Moderatorin Suzy Weiss sprach der 44-Jährige so offen wie selten über seine Beziehung zu Schauspielerin Sydney Sweeney (28). Ohne sie namentlich zu nennen, schwärmte er in höchsten Tönen von der 28-Jährigen: "Ich habe eine außergewöhnliche Frau kennengelernt, freundlich und großzügig und klug, bodenständig und echt – eine der größten Überraschungen überhaupt." Damit ließ er keinen Zweifel daran, wie tief die Gefühle für seine neue Partnerin gehen.

Auch auf Sydneys aktuelle Arbeit angesprochen, machte Scooter aus seiner Begeisterung keinen Hehl. Das Finale der dritten Staffel von Euphoria, in der die Schauspielerin eine der Hauptrollen spielt, läuft an diesem Wochenende. "Ich schaue es mir an", gestand er im Podcast. "Ich bin befangen, aber ich mag es. Ich denke, da hat eine bestimmte Schauspielerin eine unglaubliche Leistung gezeigt." Sydney selbst hat sich bisher öffentlich nicht zu der Beziehung geäußert – dafür ließ sie vor einigen Wochen die Bilder sprechen: Sie postete auf Instagram mehrere Fotos vom Stagecoach-Festival, auf denen die beiden eng zusammengekuschelt in einer Fotobox Grimassen schneiden und Scooter sie auf Händen trägt, wie das Magazin People berichtet. Dazu schrieb sie schlicht: "cowboy kind of weekend."

Kennengelernt haben sich Scooter und Sydney Berichten zufolge im Juni 2025 bei der Hochzeit von Jeff Bezos (62) und Lauren Sanchez Bezos in Venedig. Damals wurde erstmals über eine Romanze spekuliert. Für Sydney markiert die Beziehung einen Neuanfang: Sie hatte sich 2025 nach sieben gemeinsamen Jahren von ihrem Verlobten Jonathan Davino getrennt. Gegenüber dem Magazin Cosmopolitan erklärte sie kurz darauf: "In meinen gesamten Zwanzigern habe ich den Kopf gesenkt und mich auf die Arbeit konzentriert. Jetzt möchte ich Dinge erleben. Aber es ist schwer, sich dazu zu entscheiden, Liebe im Rampenlicht erleben zu wollen. Ich navigiere das alles gerade." Scooter bringt seinerseits ebenfalls Erfahrung mit: Er war bis 2021 mit Yael Cohen verheiratet, mit der er drei gemeinsame Kinder hat.

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Getty Images Sydney Sweeney bei der 5th Annual Academy Museum Gala in Los Angeles

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Instagram / sydney_sweeney Scooter Braun und Sydney Sweeney 2026

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Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "The Housemaid" im TCL Chinese Theatre in Hollywood