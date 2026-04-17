Sydney Sweeney bestätigt: Sie ist mit Scooter Braun liiert

Es ist offiziell: Sydney Sweeney (28) und Scooter Braun (44) sind ein Paar – und das hat die Schauspielerin jetzt auch auf Instagram bestätigt. Am Donnerstag postete die Euphoria-Darstellerin laut E! News ein Schwarz-Weiß-Foto in ihrer Story, das die beiden gemeinsam zeigt. Darauf umarmt der Musikmanager sie von hinten, während sie lächelnd in die Kamera schaut. Einen langen Kommentar gab es nicht – ein weißes Herz in der Ecke sprach für sich. Scooter repostete das Bild in seiner eigenen Story und schrieb darunter: "Glücklicher Kerl."

Damit haben die beiden monatelange Spekulationen über ihre Beziehung öffentlich bestätigt. Die ersten Gerüchte über eine Romanze waren bereits im Juni 2025 aufgetaucht, seitdem hatten die beiden ihre Verbindung aber weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Scooter, der drei Kinder mit seiner Ex-Frau Yael Cohen hat, teilte bislang ebenfalls kaum Privates über die Beziehung mit der Öffentlichkeit.

Für Sydney ist es die erste öffentlich gelebte Liebe nach ihrer Verlobung mit Jonathan Davino, von dem sie sich im März 2025 getrennt hatte. Gegenüber dem Magazin Cosmopolitan sprach sie offen darüber, wie schwierig der Neustart war: "Nachdem ich ein paar Monate lang nur geweint hatte, fragte ich all meine Freunde: 'Wie macht man das?'", erzählte sie. "Ich habe noch nie gedatet. Ich habe noch nie eine Dating-App benutzt." Dass sie Liebe nun bewusst auch im Rampenlicht erleben möchte, ist für sie nach eigenen Angaben eine Frage des Abwägens. "Ich navigiere gerade durch alles", erklärte sie im selben Interview. Wie Liebe sich für sie anfühlen soll, formulierte sie dabei besonders bildhaft: "Das ist wie in 'Plötzlich Prinzessin', wenn Anne Hathaway sagt, dass ihr Fuß hochschnellt, wenn sie den Richtigen küsst. Die Lichter gehen magisch an. Die Vögel beginnen zu fliegen. Liebe ist ein Disney-Film."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sydney Sweeney und Scooter Braun

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Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "The Housemaid"

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Getty Images Scooter Braun, ehemaliger Musikmanager