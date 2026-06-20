Tour unterbrochen: Guido Cantz trauert um seine Mutter (†84)

Guido Cantz (54) macht eine bittere Nachricht öffentlich: Der ehemalige "Verstehen Sie Spaß?"-Moderator trauert um seine Mutter. "Heute Nacht ist meine Mutter Irmhild Cantz nach kurzer schwerer Krankheit gestorben", schreibt er auf Instagram. Der Entertainer reagiert sofort und unterbricht seine aktuelle Comedy-Tour "Komische Zeiten". Geplante Auftritte in München und Fürth wurden kurzfristig abgesagt. Die Fans, die sich auf die Shows gefreut hatten, müssen sich nun gedulden.

Die abgesagten Shows sollen nachgeholt werden, konkrete Ersatztermine stehen bislang jedoch noch nicht fest. Die nächsten geplanten Auftritte der Tour sind erst ab September vorgesehen. Unter Guidos Beitrag meldeten sich nach kurzer Zeit zahlreiche Kollegen und Fans mit Beileidsbekundungen. Comedian Chris Tall (35) schrieb schlicht: "Mein herzliches Beileid." Auch Sat.1-Moderatorin Marlene Lufen (55) und Comedian Alain Frei (42) meldeten sich in den Kommentaren zu Wort und wünschen Guido viel Kraft.

Für den Kölner ist es bereits der zweite große Verlust innerhalb weniger Monate: Im Februar war sein Vater Otto im Alter von 85 Jahren gestorben, worüber Guido damals ebenfalls öffentlich gesprochen hatte. "Wir sind alle sehr traurig, aber es ist ein großer Trost für uns, dass wir in seiner letzten Stunde bei ihm gewesen sind", erklärte er damals. Nun muss der Moderator erneut Abschied von einem Elternteil nehmen und zieht sich dafür vorübergehend aus dem Rampenlicht zurück.

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Getty Images Guido Cantz im Oktober 2019 in Köln

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Imago Guido Cantz, Götz Alsmann, Christine Westermann, Claudia Roth, Thomas Hermanns, Tim Mälzer und Anneke Kim Sarnau bei "Zimmer frei! ab 18", 2014

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