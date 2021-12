Für ihn wurde es Zeit, mal etwas Neues auszuprobieren! Im Sommer dieses Jahres gab Moderator Guido Cantz überraschend sein Aus bei Verstehen Sie Spaß? bekannt. Schon kurz darauf wurde auch schon verkündet, wer in die Fußstapfen des Blondschopfes treten wird – keine Geringere als Barbara Schöneberger (47) wird kommendes Jahr durch die Show führen. Doch warum hört Guido überhaupt auf? Das verrät er nun in einem Interview...

Gegenüber Bild erklärt der 50-Jährige, dass er einfach etwas anderes machen wollte. "Ich habe mich gefragt, was willst du demnächst machen? Willst du noch mal etwas anderes ausprobieren, als Leute reinzulegen? Ich bin im August 50 Jahre alt geworden und ich habe in der Corona-Pandemie meine Biografie geschrieben. Das hat alles dazu geführt zu sagen, da kommt noch mal ein anderes Kapitel", erklärt Guido offen. In seinen Augen könne er auch mal neue Sendungen moderieren.

Bereits Anfang Oktober wurde die letzte Show aufgezeichnet. Wehmütig ist das TV-Gesicht aber nicht. "Bei der Aufzeichnung habe ich einen Abschied erlebt. Aber dadurch, dass jetzt Zeit vergangen ist, sage ich, die Entscheidung ist richtig", erzählt der Entertainer im Gespräch weiter. Er sei jetzt nur gespannt, wie die allerletzte Sendung bei den Zuschauern ankommt.

Anzeige

Getty Images Guido Cantz, Comedian und Moderator

Anzeige

Getty Images Guido Cantz im April 2010 bei "Verstehen Sie Spaß?"

Anzeige

SWR/Wolfgang Breiteneicher Guido Cantz, Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de