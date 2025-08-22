Nach "Verstehen Sie Spaß?"-Ende: Das macht Guido Cantz heute

Guido Cantz (54) hat sich nach seinem Ausstieg bei der Kult-Show Verstehen Sie Spaß? im Jahr 2021 keineswegs zur Ruhe gesetzt. Der beliebte Moderator, der über elf Jahre lang das Publikum mit charmanten Streichen begeisterte, hat ein neues Zuhause bei RTL gefunden. Dort übernahm er Formate wie "Der König der Kindsköpfe" und "Ich setz auf Dich". Besonders stolz ist der Blondschopf jedoch auf sein aktuelles Projekt: Seit 2023 steht er für die Neuauflage von "Glücksrad" vor der Kamera. Trotz seines Engagements bei den Privatsendern bleibt Guido seiner kölschen Heimat treu und moderiert auch weiterhin traditionelle Karnevalssendungen wie den "Karneval in Köln".

Auch privat hat Guido sein Glück gefunden – seit 2009 ist er mit seiner Frau Kerstin Ricker verheiratet. Das Paar, das sich 2006 kennenlernte, hat einen gemeinsamen Sohn und legt großen Wert auf Privatsphäre. Dennoch verrät der Blondschopf gelegentlich Details aus seinem Privatleben, wie zuletzt in der "NDR Talk Show". Dort erklärte er, dass die Teilnahme an Let's Dance vor allem an der Absprache mit seiner Frau scheitert. "Meine Frau ist wirklich nicht eifersüchtig, aber sie hat gesagt, das ist ihr zu eng", erklärte Guido. Auch die berufliche Belastung während einer solchen Show sei ein abschreckender Faktor.

Über die Jahre hinweg hat Guido einige Anekdoten und persönliche Geschichten mit seinen Fans geteilt. Besonders markant ist seine hellblonde Haarpracht, die einst aus einem Spaß mit Freunden entstand: 1997 färbte er sich gemeinsam mit ihnen die Haare, um ihre Freundinnen zu schocken – der Look wurde sein Markenzeichen. Abseits der Bühne ist der Kölner ein großer Fußballfan, allerdings gibt es auch für seine Karriere klare No-Gos. So betonte er lachend, dass Auftritte am Ballermann nichts für ihn seien. "Urlaub machen, ja – aber arbeiten, nein", stellte er klar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Guido Cantz im April 2010 in Halle

Anzeige Anzeige

Getty Images Guido Cantz im Oktober 2019 in Köln

Anzeige Anzeige

Getty Images Guido Cantz, Comedian und Moderator