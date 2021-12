Was passiert, wenn die größten deutschen Quizmaster in einer Show aufeinandertreffen? Das erfahren die Zuschauer schon bald bei "Gipfel der Quizgiganten"! Günther Jauch (65) sitzt schon seit 1999 auf dem berüchtigten blauen Stuhl bei Wer wird Millionär? bei RTL, Guido Cantz sorgte 2020 mit "Quizz dich auf 1" im WDR für jede Menge Ratespaß und bei " Johannes B. Kerner (57) können die Kandidaten im ZDF-Format "Der Quiz-Champion" mit ihrem Wissen glänzen. Im Januar sollen genau diese drei Moderatoren nun selbst ihren Grips unter Beweis stellen – gegen Kandidaten, die bereits in den bekanntesten deutschen Quizsendungen abgeräumt haben!

Das verkündet RTL nun in einer Pressemitteilung. Zwei Mal soll das große Show-Spektakel stattfinden – am 10. und 17. Januar um jeweils 20:15 Uhr. In drei Runden muss das Team Jauch, Cantz und Kerner gegen seine Kontrahenten, eine Gruppe bereits erfolgreicher Quizshow-Sieger, in den Kategorien Erdkunde, Sport, Film und Fernsehen sowie unnützes Wissen antreten. Am Ende gibt es eine große Geldsumme zu gewinnen, die – sollten die drei Quizgiganten abräumen – in den Jackpot für die kommende Show wandert. Moderiert wird der Ratehammer von Schauspielerin Palina Rojinski (36).

Jauch, Cantz und Kerner freuen sich schon riesig auf die große Herausforderung. "Ich bin sicher, dass wir alle drei vor Ehrgeiz brennen werden", war sich der "Wer wird Millionär?"-Star im RTL-Interview sicher. Auch der Verstehen Sie Spaß?-Host könne die Ausstrahlung kaum noch erwarten. "Ich freue mich darauf, ausnahmsweise mal als Gast in einer Quizshow zu sein. [...] Ich bin schon gespannt, ob wir eine Chance haben", schloss Kerner ab.

Anzeige

Getty Images Palina Rojinski, Moderatorin

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär? - Das große Zocker-Special", Februar 2021

Anzeige

SWR/Wolfgang Breiteneicher Guido Cantz, Showmaster

ZDF/Tobias Schult Johannes B. Kerner, Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de