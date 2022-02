Diese Besetzung ist wirklich erstklassig! Bereits in dieser Woche startet die Neuauflage der Satire-Talkshow "7 Tage, 7 Köpfe" mit Moderator Guido Cantz. 17 Jahre nach der letzten Folge lässt der Sender den Klassiker mit frischem Wind wieder aufleben. In der Sendung werden aktuelle Themen diskutiert und mit Humor aufgearbeitet. Deswegen ist eine hochkarätige Besetzung des Formats besonders wichtig! Jetzt wurde bekannt, wer Guido in der ersten Folge von "7 Tage, 7 Köpfe" unterstützen wird.

Anders als in der ursprünglichen Show, die von 1996 bis 2005 mit ihrer Stamm-Crew für Top-Quoten gesorgt hatte, werden in den neuen Folgen bis auf den Moderator jede Woche andere Comedians zu sehen sein. RTL gab jetzt die sechs weiteren "Köpfe" der ersten Folge bekannt – und die Besetzung kann sich sehen lassen! Neben Bernd Stelter (60), der zur Originalbesetzung der Sendung gehörte, werden Torsten Sträter (55), Kaya Yanar (48), Mirja Boes (50), Chris Tall (30) und Larissa Rieß (33) am TV-Tisch Platz nehmen. Für die Zukunft plane RTL, in der Show etablierte Comedy-Legenden mit frischen Nachwuchstalenten zusammenzubringen.

"7 Tage, 7 Köpfe" ist nicht die einzige Kultshow, die gerade ihr Comeback feiert. Wie Bild am Sonntag berichtete, soll der Sender auch vorhaben, den Klassiker "Der Preis ist heiß!" zurück ins Programm kehren zu lassen. Sogar der Original-Showmaster Harry Wijnvoord (72) soll jetzt nach 25 Jahren erneut durch die Spielshow führen.

Getty Images Bernd Stelter auf der Tulip Gala in Berlin im Oktober 2014

Getty Images Kaya Yanar und Mirja Boes, Comedians

Cambruzzi, Sandro / ActionPress Harry Wijnvoord und Walter Freiwald (rechts) bei "Der Preis ist heiß", 1994

