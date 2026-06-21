Barbra Streisand feiert Anne Hathaways Schwangerschaft

Barbra Streisand (84) hat sich mit einem herzlichen Glückwunsch zu Wort gemeldet – und zwar zur Schwangerschaft von Schauspielerin Anne Hathaway (43). Die Sängerin postete am Freitag, dem 19. Juni, auf Instagram ein gemeinsames Foto der beiden, auf dem sie liebevoll Annes Babybauch hält. "An Anne und Adam – herzlichen Glückwunsch zu eurer Schwangerschaft! Masel Tov, Barbra", richtete die Sängerin ihre Worte an Anne und deren Ehemann Adam Shulman (45). Ein seltener öffentlicher Auftritt von Barbra – und einer mit besonderem Charme.

Das Treffen der beiden Superstars ist nicht zufällig so herzlich: Anne und Barbra verbindet eine gemeinsame musikalische Vergangenheit. Bereits 2016 standen die Oscar-Preisträgerin und die Musikikone für eine Neuinterpretation des Songs "At the Ballet" aus dem Musical "A Chorus Line" zusammen im Studio. Jetzt kreuzen sich ihre Wege erneut – diesmal im Netz. Die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin hatte nur wenige Stunden zuvor mit einem Instagram-Video bestätigt, dass sie wieder schwanger ist. Darin läuft sie in einem weißen Sommerkleid auf die Kamera zu, legt die Hände auf ihren Bauch und präsentiert strahlend ihre wachsende Kugel. Kurz darauf trudeln unter dem Clip zahllose Glückwünsche von Fans und Promis ein – darunter nun auch die liebevolle Botschaft von Barbra.

Über ihre Erfahrungen als Mutter von zwei Söhnen sprach Anne zuletzt in einem Interview mit dem Magazin People: "Ich liebe es, dass es mich als Boy Mom wirklich modisch geprägt hat. Ich muss immer in der Lage sein, von einem ernsten Geschäftsmeeting direkt auf einen Basketballplatz zu wechseln." Zum Thema Mutterschaft hat Anne auch eine nachdenklichere Seite gezeigt. Gegenüber dem Magazin Vanity Fair sprach sie über eine Fehlgeburt im Jahr 2015, die sie während ihrer Arbeit an einem Off-Broadway-Stück erlitten hatte: "Es ist wirklich schwer, etwas so sehr zu wollen und sich zu fragen, ob man etwas falsch macht." Umso größer scheint nun die Freude über die erneute frohe Botschaft.

Anzeige Anzeige

Instagram / barbrastreisand Barbra Streisand und Anne Hathaway, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Imago Barbra Streisand auf der Bühne bei den 98th Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / annehathaway Anne Hathaway zeigt ihren Babybauch, Juni 2026