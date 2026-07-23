Schwangere Anne Hathaway muss wegen Whoopi Goldberg weinen

Ein rührender Moment spielte sich in der amerikanischen Talkshow "The View" ab: Anne Hathaway (43) war gemeinsam mit ihrem Schauspielkollegen Matt Damon (55) und Regisseur Christopher Nolan (55) zu Gast, um für den Film "Odyssee" zu werben – doch dann wurde es emotional. Gegen Ende des Interviews wandte sich Whoopi Goldberg (70) an ihre Gäste und begann, über Anne zu schwärmen, wie unter anderem Access Hollywood berichtet. Noch bevor Whoopi richtig loslegen konnte, griff sich die schwangere Schauspielerin gerührt ins Gesicht und kämpfte sichtbar mit den Tränen.

"Anne Hathaway… es war wunderbar, dir beim Aufwachsen zuzusehen", sagte Whoopi. "Du hast dich so wunderschön entfaltet und bist zu dieser fabelhaften Schauspielerin geworden." Als Anne protestierend "Oh, hör auf!" rief, bestand Whoopi darauf: "Doch, du musst das wissen." Daraufhin antwortete die schwangere Schauspielerin schlagfertig: "Ich würde auch weinen, wenn ich nicht schwanger wäre, aber so kommt es gleich doppelt." Schließlich erklärte sie gerührt: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Du weißt, wie ich über dich denke." Anne erwartet momentan ihr drittes Kind mit Ehemann Adam Shulman (45).

Anne und Adam sind seit 2012 verheiratet und haben bereits zwei Söhne: Jonathan und Jack. Gegenüber Access Hollywood sprach Anne zuletzt auch darüber, wie es war, in ihren 40ern noch einmal schwanger zu werden. "Es gibt immer Hoffnung, bis es keine mehr gibt, aber wenn man ein gewisses Alter erreicht, sieht diese Hoffnung nach einem bis zwei Prozent aus", erklärte sie. "Wir sind überglücklich, weil wir aus eigener Erfahrung wissen, dass nicht jeder das bekommt – und schon gar nicht dann, wenn man es möchte." Sowohl Anne als auch Whoopi verbindet übrigens ein Oscar-Sieg in derselben Kategorie: Anne wurde 2013 für "Les Miserables" als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet, Whoopi erhielt denselben Preis bereits 1990 für ihre Rolle in "Ghost".

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Anne Hathaway und Whoopi Goldberg

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Getty Images Anne Hathaway bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Whoopi Goldberg bei der Premiere von "Solo Mio" in New York, Januar 2026

Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei der 12th Breakthrough Prize Ceremony, 2026

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