Anne Hathaway über Nolan: "Es fühlt sich wie Heimkommen an"

Zwölf Jahre nach ihrer letzten Zusammenarbeit steht Anne Hathaway (43) wieder vor der Kamera von Christopher Nolan (55). Für den Film "The Odyssey" schlüpft die Schauspielerin in die Rolle der Penelope und spielt damit an der Seite von Matt Damon (55), der den Odysseus verkörpert. Im Gespräch mit dem Magazin People schwärmte Anne von der Rückkehr zu dem Regisseur und verriet, wie viel sich in der langen Pause verändert hat – und was geblieben ist.

Was Anne an Nolan besonders beeindruckt, ist seine Beständigkeit: "Chris ist ein bemerkenswert konsistenter Mensch", sagte sie und wandte sich dabei direkt an den Regisseur. "Du hast so viele großartige Filme in verschiedenen Genres gemacht, aber deine Herangehensweise, dein Respekt gegenüber dem Team, wie akribisch du vorbereitest und über alles nachdenkst – das ist alles noch da." Die größte Veränderung sieht die Schauspielerin nicht bei Nolan, sondern bei sich selbst. "Ich glaube, ich war eine andere", erzählte sie. "Ich durfte zwei Filme mit dir drehen, als ich noch am Anfang meiner Karriere stand." Die Sehnsucht nach einem Nolan-Set habe ihr sogar für ihre Rolle als Penelope Auftrieb gegeben: "Meine Sehnsucht, wieder auf einem von Chris' Sets zu sein, hat wirklich meine Leidenschaft als Penelope befeuert." Auch das Team am Set hat die Schauspielerin tief beeindruckt: "Die Crew war so groß und alle so hervorragend", sagte sie. "Es war eine solche Freude, Teil einer Kette zu sein, die so stark war."

Es ist bereits die dritte gemeinsame Arbeit von Anne und Christopher, nachdem sie 2012 in "The Dark Knight Rises" als Catwoman und 2014 in "Interstellar" als Dr. Amelia Brand zu sehen war. Dass sie überhaupt für "The Odyssey" angefragt wurde, habe sie zunächst überwältigt: "Als Chris mir sagte, dass wir 'The Odyssey' drehen würden, musste ich erst aufstehen, ein bisschen herumlaufen und sagte: 'Ich brauche einen Moment'", erinnerte sie sich. Sie habe die griechische Mythologie bereits seit der achten Klasse geliebt. Möglich wurde das ambitionierte Projekt auch durch den außerordentlichen Erfolg von "Oppenheimer", der sieben Oscars gewann, darunter den für den besten Film. Christopher selbst machte deutlich, dass dieser Erfolg ihm die Türen geöffnet habe, um ein Projekt wie "The Odyssey" überhaupt realisieren zu können.

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Getty Images Anne Hathaway, Schauspielerin

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Getty Images Christopher Nolan spricht bei der Universal- und Focus-Präsentation während der CinemaCon in Las Vegas, 15. April 2026

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Getty Images Anne Hathaway bei der 12. Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica