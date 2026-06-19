Süße Neuigkeiten: Anne Hathaway erwartet ihr drittes Kind

Anne Hathaway (43) erwartet ihr drittes Kind! Die Schauspielerin verkündete die freudige Neuigkeit jetzt auf Instagram – mit einem charmanten Video, in dem sie in einem luftigen weißen Kleid in die Kamera läuft, die Arme zunächst vor dem Bauch verschränkt hält und diese dann fallen lässt, um ihren wachsenden Babybauch zu enthüllen. Sie strahlt dabei über beide Ohren, umarmt ihren Bauch und verlässt dann das Bild wieder mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen. Dazu schrieb die Schauspielerin schlicht: "x Baby, I'm Yours x" – untermalt von dem Song "Baby I'm Yours" von Barbara Lewis. In den Kommentaren unter dem Post sammelten sich daraufhin zahlreiche Glückwünsche.

Für Anne und Adam ist es bereits das dritte gemeinsame Kind: Die beiden haben sich 2012 das Jawort gegeben und sind schon stolze Eltern von zwei Söhnen. 2016 kam ihr erster Sohn Jonathan zur Welt, 2019 machte Nesthäkchen Jack das Familienglück perfekt. Wie das Magazin People berichtet, hatte Anne schon vor Kurzem in einem Interview geschwärmt, wie sehr sie das Leben mit ihrer Familie genießt. Sie beschrieb ihren Alltag mit den beiden Jungs als eine Phase, in der alle wahnsinnig gern Zeit miteinander verbringen, und betonte, dass sie und Adam jeden Moment bewusst aufsaugen. Auch beruflich läuft es für die Darstellerin rund: Demnächst ist sie unter anderem im Kino-Epos "The Odyssey" zu sehen, in dem sie die Rolle von Penelope übernimmt.

Privat hat sich für Anne in den vergangenen Jahren vieles verändert. Die Oscarpreisträgerin sprach in Interviews offen darüber, wie sehr die Mutterschaft sie geprägt hat. Gegenüber dem WSJ Magazine erklärte sie 2022, dass sie sich erst als Mutter wirklich "angekommen" gefühlt habe und ihre Kinder sie dazu gebracht hätten, noch ehrlicher zu sich selbst zu sein. Anne bezeichnete es als wichtigen Schritt, kleine "Ausreden" und alte Muster hinter sich zu lassen, um den Werten gerecht zu werden, die sie ihren Kindern vorleben möchte. Gleichzeitig machte sie deutlich, wie sehr sie das Zusammenspiel aus Familienleben und Karriere schätzt: Sie genießt ihren Alltag mit Mann und Kindern, während sie in ihrer Traumstadt lebt und ihre Projekte als Schauspielerin weiter vorantreibt.

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Getty Images Anne Hathaway bei der 12. Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica

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Instagram / annehathaway Anne Hathaway zeigt ihren Babybauch, Juni 2026

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Getty Images Anne Hathaway bei der Special Screening von "Mother Mary" im Picturehouse Central in London