Süße Baby-Überraschung rührt Anne Hathaway zu Tränen

Was für ein rührender Moment: Anne Hathaway (43) wurde am 16. Juli in der US-Sendung Today live auf Sendung von Moderator Craig Melvin zu Tränen gerührt. Der Journalist überraschte die werdende Mutter mit einem ganz besonderen Babygeschenk – einem winzigen, maßgefertigten trojanischen Outfit, passend zum Film "The Odyssey", in dem sie mitspielt. Das Mini-Kostüm war komplett ausgestattet mit einer gestrickten Kopfbedeckung, einem Windelhöschen, Schühchen und einem kleinen Cape. Anne war so bewegt, dass sie unter Tränen rief: "Nicht! Nicht!" – und das live vor laufender Kamera. Auch ihr Studiogast Tom Holland (30), mit dem sie gemeinsam in der Show zu Gast war, konnte sich nicht zurückhalten und schwärmte: "Das ist süß. Das ist doppelt süß."

Craig erklärte zu dem Geschenk mit einem Augenzwinkern: "Wenn das Kind kommt, wollen wir es kampfbereit haben. Es ist ein trojanisches Outfit, eigens für das Baby entworfen." Anne wollte wissen, wer dahintersteckte: "Wer ist talentiert genug, das alles herzustellen? Hast du das gemacht? Das ist so lieb." Der Moderator antwortete schlagfertig: "Woher wusstest du das? Mit meinen eigenen zwei Händen. Nein, Alex und Lyle aus der Kostümabteilung würden mich umbringen, wenn ich die Lorbeeren einstecken würde." Als Craig dann noch andeutete, Tom solle sein Baby, das er mit Ehefrau Zendaya (29) erwartet, ebenfalls eines Tages in die Sendung mitbringen, antwortete der Schauspieler: "Ich weiß, wo ich hin muss – genau hierher zurück."

Neben dem Geschenk war auch Annes bemerkenswert produktives Jahr Thema in der Sendung. Die Schauspielerin ist 2026 gleich in fünf Kinofilmen zu sehen, darunter "The Odyssey", "Mother Mary", "The Devil Wears Prada 2", "The End of Oak Street" und "Verity". Craig zitierte sogar einen viralen Social-Media-Kommentar, wonach Annes gleichzeitige Schwangerschaft und fünf Filmveröffentlichungen "ein Produktivitätsniveau sei, das Männer nicht erreichen können". Die Schauspielerin kommentierte das mit Humor: "Ich meine, die sind im Nachteil. Das ist einfach buchstäblich wahr. Aber ja, es ist so gelaufen. Es ist verrückt. Es ist wild." Anne erwartet ihr drittes Kind mit Ehemann Adam Shulman (45). Bei der Premiere von "The Odyssey" in New York hatte die Schauspielerin zuletzt von ihrem Mann geschwärmt und erklärt, sie habe ihren Seelenverwandten gefunden.

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Getty Images Anne Hathaway bei der Premiere von "The Odyssey", 2026

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Getty Images Stars bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei den Cannes Filmfestspielen 2022