Anne Hathaway spricht über Schwangerschaft in den Vierzigern

Anne Hathaway (43) hat bei der Premiere ihres neuen Films "The Odyssey" in New York City offen über ihre aktuelle Schwangerschaft gesprochen – und dabei ehrliche Einblicke gegeben, wie realistisch sie die Chancen auf ein drittes Kind eingeschätzt hatte. Gegenüber Access Hollywood schilderte die Schauspielerin, dass sie mit ihrem Mann Adam Shulman (45) mit sehr niedrigen Erwartungen an das Thema herangegangen sei. "Es gibt immer Hoffnung, bis es keine mehr gibt, aber wenn man ein gewisses Alter erreicht, sieht diese Hoffnung aus wie ein bis zwei Prozent", sagte sie. Die beiden hätten dann einfach entschieden, das Leben auf sich zukommen zu lassen – und wurden positiv überrascht.

In einem Interview mit Vanity Fair hatte Anne sich schon früher zu ihren Erfahrungen mit Fruchtbarkeit sowie Verlust geäußert und geschildert, wie schwer diese Zeit für sie gewesen war. 2015 erlitt sie nämlich eine Fehlgeburt, während sie in dem Off-Broadway-Stück "Grounded" eine schwangere Figur spielte. "Es war zu viel, es in mir zu behalten, während ich auf der Bühne so tat, als wäre alles in Ordnung", sagte sie rückblickend. Im Gespräch erklärte die Schauspielerin, dass sie anderen Frauen, die sich mit unerfülltem Kinderwunsch und Verlusten auseinandersetzen müssen, das Gefühl geben möchte, gesehen zu werden.

Gemeinsam mit Adam, mit dem sie seit 2012 verheiratet ist, hat sie bereits die beiden Söhne Jonathan und Jack. Die aktuelle Schwangerschaft hatte Anne selbst in der Talkshow "Late Night With Seth Meyers" als "buzzer beater" bezeichnet – als eine Art Treffer kurz vor dem Abpfiff. "Wir sind überglücklich, weil wir aus eigener Erfahrung wissen, dass nicht jeder das bekommt, und schon gar nicht dann, wenn man es möchte – manchmal sogar nie", betonte die Darstellerin.

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Getty Images Anne Hathaway bei der Premiere von "The Odyssey", 2026

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Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei den Golden Globes 2019

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Getty Images John Leguizamo, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway und Zendaya bei der Premiere von "Die Odyssey" in Paris

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