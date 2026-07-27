Elon Musk schießt gegen Anne Hathaways alte Rede

Eine acht Jahre alte Rede von Anne Hathaway (43) sorgt plötzlich wieder für Aufsehen – und zieht heftige Kritik von Elon Musk (55) auf sich. 2018 nahm die Schauspielerin den National Ally for Equality Award der LGBTQ+-Organisation Human Rights Campaign entgegen und hielt dabei eine leidenschaftliche Rede über gesellschaftliche Mythen und Hierarchien. Nun kursieren Clips davon erneut im Netz, besonders in konservativen Kreisen. Elon reagierte auf X mit scharfen Worten gegen die Darstellerin.

In der Rede sagte Anne unter anderem: "Es ist wichtig anzuerkennen, dass mich mit Ausnahme meines Cisgender-Seins als Frau alles, womit ich geboren wurde, ins aktuelle Zentrum eines schädlichen und weitverbreiteten Mythos stellt." Sie fuhr fort: "Dieser Mythos besagt, dass sich Homosexualität um Heterosexualität dreht, Transgender um Cisgender, und dass alle Rassen um Weißsein kreisen. Dieser Mythos ist falsch." Zum Abschluss rief sie dazu auf, diese Welt "auseinanderzureißen und eine bessere aufzubauen". Elon zeigte sich von diesen Aussagen alles andere als begeistert. Als Antwort auf einen Post, in dem ein Clip der Rede mit dem Kommentar geteilt wurde, dass solche Inhalte das Gehirn schlimmer ruinieren würden als Drogen, schrieb er auf X: "Sie liest nur das Skript vor, das jemand anderes geschrieben hat. Hier findet überhaupt kein kritisches Denken statt." Zusätzlich kommentierte er: "Sie ist einfach eine Marionette. Wer auch immer ihre Rede geschrieben hat, ist der eigentliche Vollidiot." Außerdem fügte er hinzu, Anne habe "ein kleines Vogelgehirn".

Anne ist seit Langem bekannt für ihre öffentliche Unterstützung der LGBTQ+-Community. Elon wiederum hat sich in der jüngeren Vergangenheit immer wieder kritisch zu Themen wie Diversität und gesellschaftlichem Aktivismus geäußert. Der Unternehmer nutzte den Moment auch, um Annes aktuellen Film zu attackieren: Er warf Regisseur Christopher Nolan (55) vor, mit seiner Verfilmung von "Odyssey" das griechische Epos "geschändet" zu haben, um für einen Oscar in Frage zu kommen. Elon kündigte zudem an, sein KI-Tool Grok Imagine werde noch vor Jahresende eine historisch akkurate Verfilmung des Stoffs produzieren.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Elon Musk und Anne Hathaway

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Getty Images Anne Hathaway bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Elon Musk im Oval Office im Mai 2025

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