Gewusst? So tickt der ruhige Mann an Anne Hathaways Seite

Anne Hathaway (43) zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods und feiert gerade immensen Erfolg. Allein dieses Jahr ist sie in fünf großen Produktionen auf der Leinwand zu sehen, darunter in Der Teufel trägt Prada 2 sowie in Christopher Nolans (55) Epos "The Odessey". Aber auch privat gibt es erfreuliche Nachrichten: Im Juni 2026 verkündete die Schauspielerin über Instagram, dass sie und Ehemann Adam Shulman (45) ihr drittes Kind erwarten. Die beiden können sich also vor Familienglück kaum retten. Und während die Schauspielerin weltweit vor der Kamera glänzt, hält Adam sich meist aus dem großen Rampenlicht heraus und begleitet die Oscarpreisträgerin eher leise, aber beständig durch ihren Alltag sowie ihr Familienleben. Doch wer genau ist der Mann an Annes Seite?

Adam ist alles andere als ein Unbekannter in der Entertainmentbranche. Der gebürtige New Yorker studierte Theater an der Brown University und sammelte als Schauspieler Erfahrungen in Produktionen wie der NBC-Serie "American Dreams" sowie an der Seite von Meryl Streep (77) im Film "Ricki and the Flash". Neben seiner Schauspielkarriere ist er auch als Filmproduzent tätig und hat gemeinsam mit Designerin Heidi Nahser Fink die Schmuckmarke James Banks Design gegründet, die handgefertigte Stücke in Nordkalifornien herstellt. Besonders persönlich wurde es, als er Annes Verlobungsring selbst entwarf – ein Smaragdschliff-Ring, den er in Zusammenarbeit mit dem Diamantjuwelier Kwiat kreierte.

Anne und Adam lernten sich im Januar 2008 beim Palm Springs Film Festival kennen. Für Anne war es offenbar Liebe auf den ersten Blick. Gegenüber Harper's Bazaar UK verriet sie: "Ich wusste von der Sekunde an, in der ich ihn traf, dass er die Liebe meines Lebens ist." Noch im selben Jahr begannen die beiden eine Beziehung, verlobten sich 2011 und heirateten schließlich am 29. September 2012 in einer privaten Zeremonie im kalifornischen Big Sur. Ihr ältester Sohn Jonathan kam im März 2016 zur Welt, Sohn Jack folgte im November 2019.

Anzeige Anzeige

Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei der 12th Breakthrough Prize Ceremony, 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei den Cannes Filmfestspielen 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei den Golden Globes 2019