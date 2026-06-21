Jelly Roll sorgt nach Scheidung finanziell für Ex Bunnie Xo

Obwohl Jelly Roll (41) und seine Noch-Ehefrau Bunnie Xo ihre Ehe beenden, läuft die Scheidung offenbar alles andere als feindselig ab. Im Gegenteil: Der Rapper kümmert sich laut Bunnie finanziell um sie, und die Aufteilung ihres gemeinsamen Vermögens verlief offenbar unkompliziert und schnell. In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "Dumb Blonde Podcast" sprach Bunnie offen darüber, wie einvernehmlich die Trennung vonstattengeht – rund einen Monat nachdem Jelly Roll am 18. Mai die Scheidung eingereicht hatte.

"Ich mache mit ihm Witze, so nach dem Motto: 'Na ja, in der Ehe hast du mich nicht versorgt, aber in der Scheidung versorgst du mich!'", verriet Bunnie ihren Zuhörern und fügte lachend hinzu: "Wir feiern einen verdammten König." Gleichzeitig betonte sie mehrfach, dass er nach wie vor ihr "bester Freund" sei. Nach eigenen Angaben haben die beiden ihre gemeinsamen Vermögenswerte bereits aufgeteilt – und das in rekordverdächtiger Zeit: "Wir regeln unsere Scheidung buchstäblich in, wie lange? Drei Wochen? Zwei Wochen?" Besonders hervorzuheben: Das gemeinsame Traumhaus, das die beiden sich zusammen aufgebaut hatten, geht vollständig an Bunnie. Ihr bald-Ex-Mann sei "so verdammt lieb" und überlasse ihr das Anwesen, "weil er weiß, wie besonders es ihr ist", so Bunnie. Auch alle Tiere von Jelly werden künftig bei ihr leben. Ihre Freundinnen Meme Shahan und Hailee Clark werden ebenfalls auf dem Gelände einziehen und in eigene Häuser auf dem Compound umziehen.

Jelly Roll, bürgerlich Jason Bradley DeFord, und Bunnie Xo waren seit 2016 verheiratet. Der Musiker, der am 4. Dezember 1984 geboren wurde, ist vor allem für seinen Mix aus Country, Hip-Hop und Rock bekannt und konnte in den vergangenen Jahren eine enorme Fangemeinde aufbauen. Bunnie ist durch ihren Podcast "Dumb Blonde Podcast" selbst zu einer bekannten Persönlichkeit geworden und nutzte die Plattform nun, um ihre Zuhörer persönlich über die Hintergründe ihrer Trennung zu informieren.

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Getty Images Jelly Roll und Bunnie Xo, 2024

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Getty Images Jelly Roll und Bunnie Xo beim Stagecoach Festival 2024 in Indio, Kalifornien

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Getty Images / Jason Kempin Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025