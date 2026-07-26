Jelly Rolls Tochter warnt: Scheidungsgrund wird erschüttern

Die Scheidung von Rapper Jelly Roll (41) und seiner Noch-Frau Bunnie Xo (46) hat die Fans des Musikers aufgewühlt – und auch seine Tochter Bailee Ann DeFord bringt das Thema an ihre Grenzen. In einem emotionalen Livestream auf TikTok platzte der 18-Jährigen jetzt der Kragen. Sie wandte sich dabei direkt an alle, die ihrem Vater etwas unterstellen: "Kommt mir nie wieder so mit dem Namen meines Vaters. Ich bin es so leid." Dabei kündigte sie an, dass die wahren Hintergründe der Trennung die Öffentlichkeit erschüttern würden – und dass das Bild, das sich viele vom Paar gemacht haben, sich grundlegend verändern werde.

Gegenüber den Spekulationen über eine Untreue bezog Bailee klare Stellung: Weder Jelly Roll noch Bunnie hätten jemanden betrogen, betonte sie. Trotzdem ließ sie durchblicken, dass der echte Grund für das Ehe-Aus weit brisanter sei, als die Öffentlichkeit ahne. "Ihr habt keine Ahnung, was passiert ist. Wartet einfach ab", teaserte sie an und ergänzte: "Ich verspreche euch, das Bild, das ihr nicht nur von der Situation, sondern von ihrer Beziehung und dem Internet insgesamt habt, wird in dem Moment auseinanderbrechen, in dem ich meinen Mund aufmache." In einem späteren Post bat sie ihre Follower um Mitgefühl statt Hass und erklärte: "Ich werde die nie vergessen, die mir Empathie gezeigt haben." Dabei appellierte sie auch an alle anderen: "Ich hoffe, die Menschheit kann sich dahin entwickeln, dass Freundlichkeit an erster Stelle steht."

Jelly Roll, der bürgerlich Jason DeFord heißt, und Bunnie Xo waren fast zehn Jahre verheiratet, bevor er im Mai dieses Jahres die Scheidung in Williamson County, Tennessee, einreichte. Die Scheidung wurde inzwischen offiziell abgeschlossen. Trotz der Trennung erklärte Bunnie in ihrem Podcast "Dumb Blonde", dass die beiden weiterhin gemeinsam ein Kind bekommen möchten – sie hatte sich dafür einer IVF-Behandlung unterzogen. Bailee ist Jelly Rolls Tochter aus einer früheren Beziehung mit Felicia Beckwith. Der Rapper hat außerdem einen neunjährigen Sohn namens Noah mit seiner Ex Melisa Ann Cowell.

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Instagram / jellyroll615 Jelly Roll feiert seine Tochtter

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles

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Imago Jelly Roll und sein Sohn Noah bei der Weltpremiere von "GOAT" in Los Angeles