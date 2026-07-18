Bunnie Xo und Jelly Roll sind jetzt offiziell geschieden

Jelly Roll (41) und Bunnie Xo (46) haben ihre Scheidung offiziell unter Dach und Fach gebracht. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die dem Portal TMZ vorliegen, einigten sich der Musiker und die Moderatorin bereits Anfang des Monats auf eine umfassende Vereinbarung – viele Details bleiben allerdings unter Verschluss. Klar ist: Nach knapp zehn Ehejahren gehen die beiden, die in Williamson County im US-Bundesstaat Tennessee lebten, nun endgültig getrennte Wege. Jelly, der im Mai die Scheidung eingereicht hatte, berief sich in seinen Unterlagen auf "unüberbrückbare Differenzen" und gab an, dass ein gemeinsames Leben als Ehepaar nicht mehr möglich sei.

In dem Vergleich werden laut TMZ unter anderem ein Flugzeug, mehrere Autos und verschiedene Immobilien zwischen Jelly und Bunnie aufgeteilt. Auch ihre Rechte an Songs, Marken und weiteren geschäftlichen Projekten wurden vertraglich geregelt. Zusätzlich muss der Rapper seiner Ex eine einmalige Abfindung zahlen, deren genaue Höhe nicht öffentlich gemacht wird, dafür soll es aber keinen dauerhaften Unterhalt geben. Ein weiterer Punkt der Einigung: Beide verpflichten sich, einander in der Öffentlichkeit nicht schlecht zu machen. Bereits zuvor hatte Bunnie in ihrem "Dumb Blonde Podcast" erzählt, dass der Musiker sie finanziell weiter unterstütze und sie ihr gemeinsames Haus in Franklin behalten dürfe.

Trotz des endgültigen Ehe-Aus planen Jelly und Bunnie privat weiterhin einen ungewöhnlichen gemeinsamen Schritt. In ihrem Podcast verriet die Podcasterin, dass sie mit ihrem Ex über eine Leihmutter noch ein weiteres Kind bekommen möchten. Zuvor hatten die beiden offen über ihre belastende IVF-Reise gesprochen, die ihnen körperlich und emotional stark zugesetzt habe. Bunnie betonte außerdem, dass während der aktuellen Trennung niemand den anderen betrogen habe und nannte Jelly weiterhin ihren besten Freund. Der Musiker selbst bezeichnete sie bei einem Konzertauftritt als "meine beste Freundin fürs Leben" und erklärte vor seinen Fans, dass niemand jemandem fremdgegangen sei.

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Getty Images / Jason Kempin Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

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Getty Images Bunnie Xo präsentiert ihr Buch "Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic" bei 92NY in New York City

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Getty Images Jelly Roll bei der Premiere von "Goat" in Los Angeles