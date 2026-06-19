Bunnie Xo verrät die Gründe für die Scheidung von Jelly Roll

Bunnie Xo hat sich jetzt erstmals öffentlich zu ihrer Scheidung von Jelly Roll (41), der aktuell mit Post Malone (30) auf Tour ist, geäußert. In einer aktuellen Episode ihres Podcasts "Dumb Blonde" sprach die Autorin offen über die wahren Hintergründe der Trennung – und darüber, wie lange sie das Geheimnis für sich behalten musste. "Ich bin so erleichtert, dass die verdammten Neuigkeiten raus sind", betonte sie. Das Paar, das seit 2016 verheiratet war, hatte sich laut Gerichtsunterlagen am 9. Mai offiziell getrennt, bevor Jelly Roll die Scheidung in Tennessee einreichte. Bunnie erklärte, dass die Beziehung vor allem unter mangelnder Kommunikation gelitten habe. "Wir waren nicht auf der gleichen Wellenlänge. Ich hörte auf, ihm hinterherzulaufen." Beide hätten Konflikte nie wirklich ausgetragen, sondern vieles in sich hineingefressen – "und das ist ein Rezept für eine Katastrophe", resümierte Bunnie.

Besonders im letzten Jahr hätten sich die beiden zunehmend auseinandergelebt. Trotz der Trennung betonte sie aber, dass zwischen ihr und Jelly Roll kein böses Blut herrsche. Im Gegenteil: Sie bezeichnete ihn als ihren besten Freund und verriet, dass die beiden weiterhin gemeinsam ein Baby bekommen wollen. Ihre IVF-Reise, die sie 2019 begonnen hatten, soll fortgesetzt werden – trotz mehrerer schmerzhafter Rückschläge, darunter der Verlust von vier Embryonen, darunter auch Zwillinge. "Ich ziehe meinen Hut vor jedem, der das durchmacht und mit diesen Fehlgeburten umgehen muss – das ist herzzerreißend", erinnerte sich Bunnie, die nun wohl eine Leihmutter gefunden hat. Fazit: "Wir bekommen immer noch gemeinsam ein Baby. Niemand hat den anderen betrogen. Es ist buchstäblich so, dass wir unseren Zweck füreinander erfüllt haben."

Jelly Roll heißt mit bürgerlichem Namen Jason Bradley DeFord und ist als Rapper und Sänger bekannt. Der genreübergreifende Wechsel zum Country-Rock auf dem Album "Ballads of the Broken" (2021) ebnete ihm den Weg zum weltweiten Mainstream-Erfolg. Der "Save Me"-Interpret hat aus früheren Beziehungen bereits zwei Kinder: Tochter Bailee und Sohn Noah. Sein Vermögen wird auf rund 20 Millionen US-Dollar geschätzt. Ob ein Ehevertrag existiert, ist noch nicht bekannt. Zu seiner Trennung von Bunnie hat er sich bislang nicht öffentlich geäußert. Allerdings entfernte er nach Bekanntwerden der Scheidungsnews den Instagram-Nutzernamen seiner Ex-Frau aus seiner Bio – stattdessen steht dort nun schlicht: "Music Man".

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Die Musiker Jelly Roll und Post Malone sind gute Freunde.

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Getty Images Jelly Roll und Bunnie Xo bei den Academy of Country Music Awards 2024 in Frisco, Texas