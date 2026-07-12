Trennung von Bunnie Xo: Jelly Roll hat Esssucht-Rückfälle

Jelly Roll (41) macht gerade eine schwere Zeit durch: Der Rapper und Sänger steckt mitten in der Scheidung von Bunnie Xo (46) – und kämpft gleichzeitig mit Essanfällen. In einem YouTube-Video sprach er offen mit einem Fan über seine jüngsten Rückschläge und gab dabei ehrliche Einblicke in seinen Alltag. Er berichtete, wie er zuletzt mehrere Tage in Folge unkontrolliert aß, ausgelöst durch Stress. Schon ein Skillet-Keks beim Catering einer Show reichte demnach aus, um eine Kettenreaktion auszulösen: Am selben Abend sei er noch am Tacostand und später an einer Raststätte gewesen, auf der Suche nach einer Schokolade.

Den Drang, unkontrolliert zu essen, vergleicht Jelly Roll direkt mit seiner früheren Drogensucht. "Ich bin wie ein Drogenabhängiger. Ich kann das nicht essen, denn wenn ich eines esse, esse ich zwei. Ich esse vier", erklärte er in dem Video. Er betonte, dass ein solcher Ausrutscher ihn danach tagelang beschäftige: "Jetzt werde ich eine ganze weitere Woche brauchen, um das vollständig aus meinem Mund zu bekommen." Besonders wichtig sei ihm auch, darauf hinzuweisen, dass Essattacken oft im Verborgenen stattfinden – etwa im Auto oder hinter verschlossenen Türen – und daher von außen kaum wahrnehmbar seien. "Menschen verstehen das nicht. Ich sage den Leuten: 'Man wird nicht so groß, ohne ein psychisches Problem zu haben'", so der Sänger weiter. "Es ist etwas viel Tieferes."

Jelly Roll, der mit bürgerlichem Namen Jason Bradley DeFord heißt, hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Gewichtsabnahme von über 125 Kilogramm hinter sich gebracht. Bereits im April hatte er öffentlich zugegeben, im Zusammenhang mit den Feiertagen in einen Rückfall geraten zu sein und zwischenzeitlich Sport und Training aufgegeben zu haben. Inmitten seiner Trennung von Bunnie Xo hatte sein Freundeskreis zuletzt betont, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe. So hatte das Country-Duo Dan und Shay dem Magazin Page Six berichtet, Jason kürzlich getroffen zu haben und einen positiven Eindruck von ihm gewonnen zu haben.

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Getty Images Preisverleihung bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles

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Imago Jelly Roll bei den 66. Grammy Awards in Los Angeles, Februar 2024