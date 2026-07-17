Trennungsdrama um Bunnie Xo: Vorwürfe gegen Jelly Roll

Bunnie Xo (46) und Jelly Roll (41) stehen nach dem Ende ihrer Ehe weiter im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Nachdem der Rapper im Mai nach rund zehn Jahren Ehe die Scheidung eingereicht hatte, sorgt jetzt Brianna "Chickenfry" LaPaglia mit deutlichen Worten für Wirbel. In ihrem Podcast "Plan Bri Uncut" sprach die Influencerin über die Trennung des Ex-Paares und stellte klar, dass sie Bunnie Xos öffentliche Aussagen für wenig glaubwürdig hält. Obwohl Bunnie ihren Ex weiterhin als besten Freund bezeichnet und sogar erklärte, dass die beiden trotz Trennung gemeinsam ein Baby großziehen wollten, sieht Brianna die Lage ganz anders. Für sie steht fest, dass die Moderatorin ihren Ex Jelly noch immer beschützt und ihre Haltung sich mit etwas Abstand verändern könnte. Weiter sagt sie: "Sie meint das nicht so. Sie steht noch immer unter seiner Gedankenkontrolle."

Im Gespräch mit ihren Hörerinnen und Hörern erinnert Brianna daran, dass Bunnie in ihrem eigenen Podcast "Dumb Blonde" geschildert hatte, wie eng sie und Jelly trotz der Trennung noch seien. "Wir werden zusammen co-parenten. J ist mein bester Freund. Niemand hat den anderen betrogen, wir haben einfach unseren Zweck füreinander erfüllt", erklärte Bunnie. Auch Jelly bestätigte diese Darstellung vor Kurzem auf der Bühne bei einem Konzert. Vor seinen Fans schwärmte der Sänger von den gemeinsamen Jahren: "Das wird für immer meine beste Freundin sein. Bunnie, ich liebe dich, Baby. Danke für diese 10 Jahre und für die nächsten 10 Jahre Freundschaft", sagte er laut Entertainment Weekly in seiner Ansprache. Kürzlich wurde Bunnie beim Knutschen in Jellys Bar mit Netflixstar Dylan Wolf gesichtet.

Das ehemalige Paar hatte sich im Backstage-Bereich eines Konzerts von Jelly in Las Vegas kennengelernt und im August 2016 geheiratet. Sieben Jahre nach der Hochzeit erneuerten die beiden sogar noch einmal ihr Eheversprechen. Brianna LaPaglia wurde durch ihre Teilnahme an der Sendung "Special Forces: World's Toughest Test" einem breiteren Publikum bekannt und betreibt selbst den Podcast "Plan Bri Uncut", in dem sie regelmäßig auch über persönliche Erfahrungen spricht.

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Getty Images / Jason Kempin Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

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Getty Images Bunnie Xo präsentiert ihr Buch "Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic" bei 92NY in New York City

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Getty Images Jelly Roll bei der Premiere von "Goat" in Los Angeles