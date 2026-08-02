Nach Scheidung zieht Jelly Roll plötzlich die Job-Reißleine

Kurz nach dem Ende seiner Ehe hat Jelly Roll (41) eine Auszeit von bis zu zwei Jahren angekündigt. Der Country-Rapper teilte seine überraschende Entscheidung bei einem Konzert am 28. Juli im Rice-Eccles Stadium in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah mit dem Publikum. "In ein paar Nächten gehe ich nach Colorado Springs und gebe dort meine letzte Show für ein bis zwei Jahre", erklärte er laut People. "Ich werde mir etwas Zeit nehmen, um zu heilen. Ich liebe euch alle so sehr. Danke für diese Möglichkeit." Einen weiteren Grund für die Pause nannte der 41-Jährige dabei nicht.

Den Abschluss seiner aktiven Tourphase bildete ein Auftritt am 30. Juli im Weidner Field in Colorado Springs – gemeinsam mit Justin Moore und Ashley Cooke. Zuvor hatte Jelly noch die letzte Station seiner 17-Shows umfassenden "Big Ass Stadium Tour Part 2" mit Post Malone (31) absolviert, die am 9. Juni in Charlotte, North Carolina, gestartet war. Auf seiner offiziellen Tourseite sind derzeit keine weiteren Konzertdaten mehr eingetragen.

Die Ankündigung der Pause fällt in eine turbulente Zeit für den Musiker, dessen bürgerlicher Name Jason DeFord lautet. Weniger als zwei Wochen zuvor war seine Scheidung von Bunnie Xo (46) nach fast zehn Jahren Ehe offiziell geworden. Die Trennung war im Mai öffentlich geworden, als Jelly Roll die Scheidung mit der Begründung "unüberbrückbarer Differenzen" einreichte. Kurz danach sprach er bei einem Konzert offen über die Situation und betonte, dass weder er noch Bunnie dem anderen untreu gewesen seien. "Meine Frau und ich sind beste Freunde, wir werden immer beste Freunde sein", sagte er damals seinem Publikum. Inzwischen sind die beiden sich allerdings gegenseitig auf Instagram entfolgt.

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