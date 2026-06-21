Meghan ehrt Papa Harry am Vatertag mit süßem Kuschelfoto

Herzogin Meghan (44) sorgt am britischen Vatertag für einen besonders rührenden Moment: Auf Instagram teilt die 44-Jährige ein neues Familienfoto aus ihrem Leben in den USA und widmet es ihrem Ehemann Prinz Harry (41). Der 41-Jährige ist darauf kniend zu sehen, wie er strahlend seine beiden Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) eng an sich drückt. Dazu schreibt Meghan liebevoll: "Sie können sich so glücklich schätzen, dich zu haben. Das können wir alle. Einen schönen Vatertag für unseren Einzigen und Unvergleichlichen." In den Kommentaren feiern Fans den innigen Schnappschuss und den süßen Spitznamen, mit dem sie Harry schon länger ruft: "Papa Sussex".

Auf dem Bild trägt Lilibet ein weißes Set aus Shorts und Oberteil und hat einen Plüsch-Giraffenrucksack auf dem Rücken, während Archie in einem England-FIFA-World-Cup-Shirt posiert. Das Familienglück spielt sich im heimischen Kalifornien ab, wo Meghan und Harry seit ihrem Rückzug aus dem Königshaus im Jahr 2020 leben und ihre Kinder weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten. Im Frühjahr hatte Meghan Fotos der Kinder mit Harry geteilt, auf denen Archie mit seinen roten Haaren seinem Vater verblüffend ähnlich sieht. Gleichzeitig sorgt der Post für neue Aufmerksamkeit rund um die Pläne der Sussexes: Laut der BBC sollen Meghan, Harry, Archie und Lilibet im Juli gemeinsam nach Großbritannien reisen – erstmals seit vier Jahren. Anlass ist demnach die Countdown-Veranstaltung zu den nächsten "Invictus Games", die 2027 in Birmingham stattfinden sollen. Ob es bei dem Besuch auch ein Wiedersehen mit König Charles III. (77) geben wird, ist bislang offen.

Die Reise wäre auch für Archie und Lilibet bedeutsam – die beiden haben ihren Großvater zuletzt bei den Platinjubiläumsfeierlichkeiten für Queen Elizabeth II. (†96) im Juni 2022 persönlich getroffen. Harry selbst sprach sich laut der BBC deutlich für eine Versöhnung mit seiner Familie aus: "Ich würde eine Versöhnung mit meiner Familie sehr begrüßen. Es hat keinen Sinn, weiter zu streiten. Das Leben ist kostbar. Ich weiß nicht, wie viel Zeit meinem Vater noch bleibt", sagte er auf Charles' Krebserkrankung verweisend. Kurz zuvor hatte ein Gericht seine Berufungsklage auf Wiederherstellung des staatlichen Personenschutzes abgewiesen. Seinen Vater hat Harry in den vergangenen zwei Jahren nur zweimal gesehen – zuletzt im September 2025 in London.

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

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Instagram / meghan Harry und Lilibet am Valentinstag, 2026

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Royal Children’s Hospital in Melbourne