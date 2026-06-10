Neue Fotos: So ähnlich sieht Prinz Archie seinem Vater Harry

Herzogin Meghan (44) hat eine Reihe neuer Sommerfotos geteilt – und die zeigen vor allem eines: Prinz Archie (7) sieht seinem Vater Prinz Harry (41) immer ähnlicher. Auf den Bildern ist der Siebenjährige mit seinem Vater im Garten ihres Hauses in Montecito zu sehen, wie die beiden ausgelassen zusammenspielen. Harry rollt dabei einen riesigen aufgeblasenen Fußball über den Rasen, während Archie fröhlich durch den Garten rennt. Mit seinen leuchtend roten Haaren, die in der Sonne strahlen, und seinen beigen Shorts und einem blauen T-Shirt erinnert der kleine Prinz stark an Bilder von Harry aus dessen Kindheit. "Mit Schwung in den Sommer", schrieb Meghan zu dem Instagram-Post.

Auch Prinzessin Lilibet (5) ist auf den Familienfotos zu sehen. Meghans jüngste Tochter trägt auf einem der Schnappschüsse ein Shirt mit dem Aufdruck "B is for Beyoncé" – ein deutlicher Hinweis auf ihre Begeisterung für die legendäre Sängerin. Der Post enthält außerdem weitere Einblicke in das Familienleben in Kalifornien: Vogelbabys in einem Nest, geerntetes Gemüse aus dem eigenen Garten und ein kurzer Clip, der Meghan beim Zwiebelschneiden in ihrer Küche zeigt. Der Posting-Zeitpunkt kommt nach mehreren Monaten, in denen die Familie viel unterwegs war – darunter eine gemeinsame Reise nach Australien im April sowie weitere Trips nach Europa.

Archie wurde am 6. Mai 2019 geboren und war gerade einmal zehn Monate alt, als die Familie in die USA zog. Seine kleine Schwester Lilibet wurde dann bereits in Meghans Heimat Amerika geboren. Schon als Baby begleitete Archie seine Eltern auf deren offizieller Königstour durch Südafrika, wo er unter anderem Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu (†90) traf. Nun wächst er sichtlich – laut der Originalquelle ist er auf dem besten Weg, an die Körpergröße seines Vaters heranzukommen, der 1,88 Meter misst.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry besucht das Australian War Memorial in Canberra im April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry mit seinem Sohn Prinz Archie, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet trägt ein Shirt mit der Aufschrift "B is for Beyoncé", Juni 2026

Anzeige