Fans besorgt: Daniel Aminati wirkt "schmal" nach Trennung

Daniel Aminati (52) gibt seinen Fans mit einem neuen Instagram-Foto derzeit Rätsel auf. Der Moderator zeigt sich darauf in einem gemusterten Hemd und einer roten Hose, dazu blickt er ernst und fast nachdenklich in die Kamera. Nach der Trennung von Patrice Aminati (31), die sie Mitte Dezember 2025 öffentlich gemacht hatten, reagieren viele Follower besonders aufmerksam auf den Schnappschuss. In den Kommentaren schreiben mehrere Nutzer, dass Daniel deutlich schmaler wirke. Andere fragen direkt, ob er in letzter Zeit abgenommen habe. Damit sorgt der Beitrag im Netz aktuell für viel Gesprächsstoff um den TV-Star.

Vor allem der ernste Ausdruck des Moderators beschäftigt seine Community. Unter dem Post finden sich Kommentare wie: "Du siehst sehr nachdenklich aus – schmal geworden. Aber die Zeiten sind nicht einfach. Völlig nachvollziehbar. Ich hoffe, dir geht's gut." Weitere Nutzer halten sich kürzer und merken an: "So schmal" oder fragen: "Hast du abgenommen?" Gleichzeitig gibt es auch Stimmen, die vermuten, dass das Bild möglicherweise gar nicht erst vor Kurzem entstanden ist. Einige Follower spekulieren, die Aufnahme könne schon ein paar Jahre alt sein. Von wann das Foto tatsächlich stammt, verrät Daniel selbst allerdings nicht.

Die Trennung von Patrice und Daniel hatte im vergangenen Jahr bereits viele überrascht. Patrice hatte erklärt, dass sich die beiden als Liebespaar verloren hätten und im Alltag gescheitert seien. Demnach fiel die Trennung schon am 23. September 2025, öffentlich machte sie das Ehe-Aus aber erst Monate später. Danach äußerte sich Patrice auch in einem RTL-Interview sehr deutlich zu ihrer Entscheidung und machte klar, dass hinter dem Schritt eine lange Überlegung stand. Die beiden waren verheiratet und haben ein gemeinsames Kind.

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Instagram / danielaminati Daniel Aminati, Juni 2026

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Instagram / danielaminati Daniel Aminati, TV-Star

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Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati im Mai 2025